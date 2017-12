Querer no es poder

El Málaga, que recibía al Levante a cinco puntos de la salvación, no pasó del empate y sigue en una apuradísima situación. Al equipo local no le quedaba otra que exponer desde el primer minuto y suya fue la posesión ante un Levante que no pone reparos en darle la pelota al contrario.

Tuvo más voluntad que profundidad el Málaga en la primera mitad. El Levante obturó las bandas y los chispazos de Peñaranda no bastaron.

En la segunda parte, Ontiveros dio algo más de profundidad por la derecha y Borja Bastón la tuvo de cabeza en un centro del canterano. Antes, Diego González remató muy centrado un córner desde la derecha.

Ya en el minuto 91, Roberto le detuvo un mano a mano a Nano Mesa. Hubiera sido una derrota cruel e injusta para un Málaga al que el punto le sabe a muy poco.