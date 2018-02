Punta Umbría corona a los primeros ganadores

La cita autonómica optimist 18 se resolvió en la jornada dominical con la celebración de dos pruebas, toda vez que el sábado no se daban las condiciones mínimas para dar ninguna salida. El comité de regatas con Carlos Muñoz Villareal al frente lo intentaba por dos veces pero tras más de cuatro horas en el agua tomaba la decisión de enviar la flota a tierra. Ayer tampoco resultó fácil pero tras un tiempo de espera, el viento se comportaba y se establecía en 7 nudos de intensidad media para permitir dos pruebas que sí validan la convocatoria pendiente de los que ocurra dentro de un mes en aguas de Adra (Almería). De esta forma, la primera fase de la copa autonómica que ha organizado el RCMT Punta Umbría tiene como vencedores a Miguel Luis Jiménez Kane, del RC Mediterráneo de Málaga, y Mercedes Bautista, del CM Almería, en Sub 16, y a Roberto Aguilar y Paula Gómez, del CNM Benalmádena, en Sub 13.

En Sub 16, Jiménez ganaba las dos pruebas, secundado en ambas por Manuel Álvarez Dardet, del CN Puerto Sherry. El tercer puesto de la general provisional es para Antonio Villalón, del CNM Benalmádena, 6º y 3º. La primera fémina es Mercedes Bautista, del CM Almería, octava en la general.

En Sub 13, Aguilar dio un buen paso adelante sobre su compañero de club, Jose Manuel Pachón, 6º y 2º, y el regatista del CN Puerto Sherry, Arturo Arauz, 3º y 5º, empatados en el segundo y tercer puesto, respectivamente. A las puertas de podio se sitúa la primera fémina perteneciente al CNM Benalmádena, Paula Gómez, con seis puntos más tras anotar un 4º y un 10º. La entrega de premios de esta primera cita de la Copa de Andalucía de Optimist 2018 contó con la presencia del presidente de la FAV, Paco Coro, y el presidente de AECIO, Kiko Sánchez-Prieto.