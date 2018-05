Puerta abierta a la LEB Plata

El baloncesto onubense afronta un momento clave en su historia, ya que después de muchos años de travesía se abre una puerta para jugar en la LEB Plata la próxima temporada.

La Federación Española de Baloncesto va a llevar a cabo una reestructuración, de forma que dicha categoría pasará a tener dos grupos en vez de uno, aumentando así el número de equipos. Y uno de los elegidos para recibir la invitación ha sido el Enrique Benítez, que en principio acepta la plaza, aunque pendiente de contar con el presupuesto necesario para afrontar dicho proyecto.

El club ha tenido este año un presupuesto de 116.000 euros para todos los equipos (7 más la Escuela de Iniciación) y harían falta unos 60.000 más para dar el salto a la nueva categoría. Ya se le ha presentado el proyecto al Ayuntamiento (bien para que ayude directamente o bien para que ayude en la búsqueda de un patrocinador) y se está a la espera de una contestación oficial. Esta temporada el Consistorio ha aportado 10.000 euros al club.

"Es una puerta que se abre, un tren que pasa por Huelva y no es el AVE, sino la LEB Plata, y el club va a apostar por él. Queremos salir en esa categoría; la propuesta está en manos del Ayuntamiento y ellos decidirán si la apoyan. Será muy difícil que el baloncesto masculino de Huelva vuelva a tener una oportunidad como esta", aseguró el presidente del club, Enrique Escalante. "La Federación busca clubes serios, solventes, con tradición, y nosotros llevamos cinco años en EBA, tenemos una solidez económica y deportiva... con muy poco dinero podemos estar en LEB Plata, todo depende del apoyo económico que se nos quiera dar", añadió Escalante. "El baloncesto, tras el Recre, es el deporte que más gente arrastra en Huelva", recuerda. Sobre la dificultad de unir en un solo club a los equipos de la capital, comenta que "algunos clubes se ponen de perfil porque no quieren verlo, pero a lo mejor este proyecto les abre la vista. Queremos que sea un proyecto de ciudad y de provincia".

En la misma rueda de prensa Javier Rodríguez Walls anunció su retirada. "Deja un vacío imposible de llenar. Este es tu club y cuando el periodo de desconexión acabe, si quieres volver esta es tu casa y el grado de compromiso será el que tú quieras", le comentó Escalante, que dijo que el próximo lunes probablemente se conocerá el nuevo inquilino del banquillo. "No está decidido pero tenemos claro lo que queremos".

Rodríguez Walls afirmó que "no me retiro sólo como entrenador, sino de cualquier cargo que pueda tener en el club o fuera. Como entrenador es mi retirada definitiva. A partir de hoy lo importante no soy yo, sino el club, al que dejo en buenas manos", declaró el técnico, que dio las gracias "a mi familia, a los jugadores que he tenido, a los clubes por los que he pasado, a la directiva actual, en especial a Escalante y Expósito; a Álex Ledesma (su segundo entrenador), a mis grupos técnicos y a los medios de comunicación".

Se va con la espina clavada de "no ser capaz de aglutinar en un club a los distintos equipos de la capital. O vamos todos a una o es complicado"; y deja claro que "a partir de hoy cualquier palabra que diga o cosa que publique en las redes sociales serán palabras de Javier Rodríguez Walls" y no hay que asociarlas ni al Enrique Benítez ni al baloncesto de Huelva "para que nadie pueda tomar represalias contra el club", siendo sus últimas palabras de recuerdo para Nicolas Herves, Antonio Quintero y Enrique Benítez.