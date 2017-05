Propuesta para cambiar el nombre del Alfonso Pérez Muñoz de Getafe

El ex futbolista Alfonso Pérez Muñoz se ha mostrado sorprendido al conocer que Ahora Getafe, un partido político del municipio madrileño, pretende cambiar la denominación del Coliseum, el estadio del Getafe que lleva su nombre, y confiesa desconocer el motivo.

Hace unos días, Ahora Getafe, partido político del municipio madrileño, solicitó una consulta para cambiar el nombre del Coliseum y que dejase de llamarse Alfonso Pérez antes del inicio de la próxima campaña.

En su texto, Ahora Getafe declaró que Alfonso Pérez "siempre ha tenido una carrera desvinculada de la ciudad", que por ese motivo el nombre debería estar relacionado con el club, y aseguró que la elección de su nombre se produjo "hace cerca de veinte años de manera muy poco transparente y contó con una participación muy escasa".

La primera reacción de Alfonso Pérez ha sido de sorpresa al conocer la intención de Ahora Madrid por solicitar esa consulta para cambiar la denominación.

"Sé que hace tiempo Ángel Torres pretendía poder cambiar el nombre al campo, que de alguna forma lo entiendo, siempre y cuando sea beneficioso para el club. Son ingresos y eso pasa en muchos otros campos de todo el mundo. En ese caso lo entendería perfectamente, pero ahora no sé exactamente el motivo por el que quieren cambiar el nombre al campo", dijo Alfonso.

"Durante mucho años he sido socio del Getafe, pagando grandes cantidades de dinero por estar en el palco. Hubo cosas y trato por parte del presidente que no me gustó, y decidí quitarme de socio. El día que no esté el presidente volveré a ser socio del Getafe. Hasta entonces, no lo haré", apuntó el exfutbolista en declaraciones a 'El Cascabel', de 13Tv.

Según Alfonso, "nunca" ha tenido actividad política y "todo lo hecho ha sido para ayudar a Getafe cuando lo han pedido, haya estado un partido u otro".

"Siempre he intentado ayudar y siempre que desde el ayuntamiento me han pedido colaborar con cualquier escuela lo he hecho. No entiendo el por qué de esta iniciativa por parte de un partido político. Si el motivo fuese económico, a mí no me importaría, porque va en beneficio de las arcas del Getafe, pero ahora no sé exactamente el motivo por el que quieren cambiar el nombre al campo", concluyó. EFE