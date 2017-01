Problemas para Recre B, Pinzón y Cartaya

El Recreativo B afronta el encuentro de este fin de semana (domingo, 11:30, Ciudad Deportiva Decano del Fútbol Español) con las bajas del defensor Gustavo y del extremo Sergio Pérez. Ninguno de los dos jugadores podrá formar parte de la convocatoria que Juanma Rodríguez disponga para el choque ante el Arcos, ya que el primero de ellos fue expulsado ante el San Roque de Cádiz en la pasada jornada con tarjeta roja directa y el Comité de Competición le ha impuesto un partido de castigo, mientras que el atacante sevillano vio en tierras gaditanas su quinta amarilla del presente ciclo de amonestaciones y tampoco podrá ser de la partida ante el líder.

En División de Honor Sénior el Comité también ha castigado a diferentes representantes de los equipos onubenses. El que peor parado salió en términos disciplinarios del derbi de la pasada jornada entre el Pinzón y la Olímpica Valverdeña fue el cuadro palermo. Mikel Gandarias tendrá que prescindir de los servicios de Fernando Guisado, ya que el defensor vio dos cartulinas amarillas y fue expulsado por lo que no podrá jugar en el duelo de este fin de semana ante el Chiclana. Tampoco podrá contar el preparador del equipo de Los Príncipes con Rubén Negrete, que ha sido sancionado con un partido por realizar indicaciones al colegiado del encuentro una vez terminado el mismo. El preparador físico del Pinzón, Pepe Delgado, no podrá sentarse en el banquillo en los próximos dos encuentros -un partido de castigo por menospreciar al árbitro y otro por no marcharse al vestuario tras ser expulsado-. El Cartaya, por su parte, pierde a dos de sus referentes en el centro del campo, ya que Luis Zambrano y Mario vieron la quinta amarilla del presente ciclo de amonestaciones y se perderán el duelo ante el San Fermín de Córdoba (domingo, 16:30, Luis Rodríguez Salvador).