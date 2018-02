Plácido Pérez y Miriam Gómez reinan en Isla

Plácido Pérez Quintero y Miriam Gómez Barrera ganan el XX Cross Pinares de Isla Cristina, organizado por el SMD del Ayuntamento isleño. La sexta prueba del Circuito Provincial de Campo a Través Diputación Huelva se celebró recientemente en un circuito habilitado en el camping Giralda, finalizando las carreras 274 atletas.

En la general masculina sobre 8.000 metros de distancia dominó con autoridad el sanjuanero Plácido Pérez (Arcoiris), acabando en 25.34, seguido en 26.19 por el veterano Francisco José Oché Muriel Camacho (Ciudad de Lepe), y en 27.17 por el también veterano Juan Diego Indias Rodríguez.

En féminas (6.000 metros), hubo duelo entre dos corredoras del decano Curtius, decantándose finalmente por la promesa sanjuanera Miriam Gómez, vigente campeona del Circuito, que concluyó en 23:20 y su compañera júnior Carmen González Castillo en 23:49, siendo tercera en 25:09 Graziella Renzzo de Godoi.

Por categorías los podios se formaron en pitufo por Damián Pevidad, Manuel Maján y Rodrigo Pérez; y Julia Román, Claudia Ruiz y Carmen Santos. En benjamín Manuel Aguaded, Hectór Arbelo e Iván Ortiz; y Gabriela Rodríguez, Carla Alemany y Alba Rodríguez.

En alevín Carlos Maján, Álvaro Santana y Daniel García; y Ana Pérez, Silvana Rebollo y Leire Neira. En infantil Andrés Guerrero, Víctor Conde y el portugués Tiago Santos; y Julia Camacho, la lusa Ariana Almeida y Silvia Huelva. En cadete Elena Cera (Correcaminos La Palma), Bella Muriel (C. Lepe) y Pilar Carrasco (El Lince-Bonares). En juvenil el luso Rodrigo Mestre (Sào Francisco), Iván Pereda (Ayamonte) y Eduardo Torres (EMA Trigueros); y Alba Danta (Arcoiris), Julia Recio (C. Lepe) y Nuria Colchero (Correcaminos). En júnior Juan Márquez; y Carmen González. En sénior Plácido Pérez, Adrián Morano y Juan C. Martínez (Correcaminos), y Miriam Gómez, Grazziella Renzzo y Ana Vázquez (Tercer Tiempo Run).

En veterano A por Juan Diego Indias, Víctor Cárdemas (Correcaminos) y Pedro Manuel Atienza (Montellano); y Raquel Pérez (MTB Fuerte & Flojo), Rocío Carrasco (El Lince) y Rocío Martínez. En veterano B Juan Olmedo (Punta Umbría), Carlos Aguilar y Óscar Manuel García (Arcoiris); y Encarni Zabala (Correcaminos), Gemma Alcaide (Cartaya) y Celia Calderas (El Lince).

En veterano C Francisco José Muriel, Ángel Ramírez y José Antonio Benítez; y Marina Escobar, Pilar Macías y Cristina Manzaner. En veterano D, Julio Fernández (Ayamonte), Ildefonso Millán (Correcaminos) y Manuel Pérez (Tartessos); y Remedios Fernández (Tartessos) y Vicenta Quintero (El Lince-Bonares).