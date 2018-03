El Pinzón sale victorioso de un partidazo

El Pinzón sumó tres valiosos puntos en su visita a un Cortegana que esta vez sí fue un equipo competitivo y que mereció el empate. Los palermos se reafirman como líderes y matemáticamente se aseguran una plaza entre los cuatro primeros, por lo que lucharán por el ascenso de categoría.

El conjunto serrano afrontaba el choque con siete bajas entre jugadores que han abandonado el club y otros que no pudieron desplazarse debido a la Semana Santa, con lo que su técnico, Joaquín Carvajal, contó con sólo cinco foráneos y once chavales de la casa (ocho juveniles), que estuvieron a punto de darle un disgusto a un cuadro palermo que tiró de calidad y efectividad para seguir en lo más alto, aprovechando además los tropiezos de Aroche y Ayamonte.

El Cortegana presionó a su rival desde el principio y aunque no generó muchas ocasiones de gol, sí fue capaz de hacer lo que pocos equipos han conseguido, quitarle el balón a los palermos y no dejarles maniobrar con comodidad. El Pinzón no fue el de otros días, pero más por méritos de su rival que por deméritos de los palermos.

Los locales se tomaron el partido en serio, salieron motivados ante la visita del líder y ofrecieron una buena imagen que dio un aire nuevo a un Cortegana que ya piensa en una remodelación para la próxima temporada, sembrando los mimbres para el futuro.

El encuentro comenzó con dominio alterno entre dos equipos que se respetaban mucho. Antes del choque pocos pensaban que un equipo con tantas bajas y tantos juveniles pudiese plantar cara al líder, pero con el paso de los minutos las esperanzas serranas fueron creciendo.

El Pinzón pudo marcar en dos acciones en la primera parte, una falta al borde del área que Cata mandó junto al poste y un remate de Rubén Negrete que llega forzado y Javi se anticipa; el meta serrano solventó con acierto casi todas las acciones de peligro que le llegaron. En las filas locales, dos acciones por la banda de Samu y otras dos de Alan en el tramo final del primer periodo animaron a los serranos, llegándose al descanso con el 0-0 inicial.

En la reanudación el Cortegana acusó el cansancio por el desgaste físico de la primera mitad y perdió fuelle en el centro del campo, tomando la iniciativa los visitantes sobre todo entre los minutos 60 y 80. En el m. 64 llegó la jugada clave: contragolpe palermo, entra David Pereira y pone un balón atrás a Abelardo, que controla en el área y bate a Javi, marcando el 0-1 en la única ocasión en la que los foráneos sorprendieron a la defensa serrana. El Cortegana reclamó un posible fuera de juego en la jugada, que el colegiado no estimó.

Los serranos marcaron poco después en un balón que va a sacar el portero, se atraviesa Alejo, el meta le da en la espalda y Norberto aprovecha el rechace y marca, pero el colegiado decreta falta del jugador local. Además, los serranos reclamaron que el meta tenía los pies fuera del área cuando iba a golpear el balón.

El Cortegana busca el empate ante un Pinzón que no logra sentenciar; en el 80, falta al borde del área que le hacen a Antonio y Norberto estrella el balón en la barrera, y el posterior chut de Antonio sale lamiendo el larguero. A continuación Alan le gana la espalda a la defensa, pone el balón atrás pero no llega ningún atacante local. La más clara para el Cortegana, una triangulación entre Nico, Ale (que pone un balón medido al punto de penalti) y Esteban, que no llega a rematar por poco.

El Pinzón se mantuvo firme y su mejor oportunidad llegó cuando Abelardo controla el esférico al borde del área, la pone atrás y el remate de un compañero sale por encima del larguero.

El Pinzón tiró de calidad para sacar adelante un partido difícil ante un Cortegana en el que todos sus jugadores dieron una lección.