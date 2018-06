El Pinzón hace valer su título

La lectura más simplista es que sobró el play off de ascenso porque el Pinzón, que había sido el campeón de la liga regular, ha sido el equipo que ha terminado ascendiendo, pero hay muchas más aristas que llevan a pensamientos más diversos. Vaya por delante que el Ayamonte fue un más que digno adversario, tan merecedor del ascenso como su rival en la tarde de ayer, pero el problema que tuvieron los fronterizos es que en frente tenían jugadores con muchas tablas, con un temple idóneo para días como el de ayer... No les temblaban las piernas a los Juanma Barba, David Pereira, Cacho... A los que hay que sumar el desparpajo anotador de Abelardo, que tiene ese don para convertir cualquier acción inocente en un gol. Para no dejarse a ningún protagonista en el camino habría que mencionar el despliegue de Melo, que prácticamente sostuvo a los suyos de área a área cada vez que el choque se rompía.

El Ayamonte sabía que solo le bastaba la victoria (2-2 en la ida), pero no se volvió loco en ningún momento, siempre estuvo compacto, ordenado, esperando su momento... Tanteó el terreno primero el Pinzón en un saque de banda en largo de Fernando Guisado que encontró la cabeza de Cacho en el corazón del área, pero cuando se cantaba el gol apareció la manopla salvadora de Dani Martín. La cuesta pareció hacerse llano para el Ayamonte en el minuto 10, cuando Cacho sacó de paseo su mano dentro del área cortando un autopase de un atacante visitante. El árbitro no dudó y señaló el punto de penalti. Moi no engañó a Camacho, que adivinó la intención del extremo del cuadro ayamontino, pero la altura del lanzamiento hizo imposible que el meta local evitara el 0-1.

Abelardo, con su diana 35 en el campeonato, anota en la única ocasión que tiene

Rozó la igualada el Pinzón después de una conducción por dentro de Melo que aperturó a banda derecha a la entrada de Miguel Gómez, pero el volante palermo, libre de marca, no encontró portería. Entonces un centro envenenado por tocar en un jugador del Ayamonte llegó a la frontal del área y, casi antes de llegar, ya lo había cazado Abelardo para colocar el esférico en el palo largo de la portería de Dani Martín con un disparo cruzado. El gol volvía a colocar a los locales en División de Honor. El resto del primer tiempo apenas dejó un tiro de Dani Gómez desde la frontal que se marchó alto.

La segunda mitad mostró un mayor dominio del Ayamonte, aunque sin demasiada profundidad. El Pinzón fue guardando su botín y con el paso de los minutos, sabedor del paso adelante de los de Juan Palma, fue metiéndole más velocidad al encuentro con Biri y Cata. Antes de eso pudo sentenciar la eliminatoria Miguel Gómez con un tiro con la izquierda tras recortar hacia dentro en el área, pero la intentona palermo se fue fuera lamiendo el poste.

El Ayamonte se hizo poco a poco con el dominio territorial, pero la única ocasión real de la que gozó fue un lanzamiento de libre directo de Iván Gonçalves que obligó a Camacho a meter las manos para mandar el esférico a córner, mientras que el Pinzón cada vez tenía más espacio para correr. Pudo hacer el 2-1 Abelardo, pero cuando estaba a punto de entrar en el área fue derribado por Iván Olivares en la frontal. El lanzamiento de la falta, que parecía muy peligrosa, corrió a cargo de Cata, que no encontró portería. Precisamente fue el atacante rumano el que disfrutaría de la otra gran ocasión del segundo acto, pero su vaselina ante la salida a la desesperada de Dani Martín tampoco fue entre palos.

Los últimos minutos dejaron algún pique innecesario entre los banquillos que, por suerte, no tuvo ningún reflejo en la grada, en la que las dos aficiones pudieron gozar sin problemas del espectáculo. Sin duda, un argumento de peso para continuar con este formato.