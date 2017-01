El Pinzón, en cuadro

El Comité de Competición ha repartido sanciones entre los distintos representantes onubenses inmersos en las competiciones regionales. Así, en el Grupo X de Tercera División tanto Recreativo B como San Roque tienen bajas para este fin de semana. El filial, que además tendrá que afrontar el pago de 100 euros por no presentar delegado, no podrá contar con Alberto Barrero, que vio su quinta amarilla del presente ciclo ante el Atlético Espeleño. Los aurinegros, por su parte, pierden a Juanma, que vio la roja directa el pasado fin de semana.

En el Grupo I de División de Honor la Palma tendrá que prescindir de Dani, que cumple ciclo de amonestaciones; la Olímpica no podrá alinear a Joselito, expulsado tras ver dos amarillas; y al Pinzón le ha salido caro el final del partido en Lora. Moi y Rubén Negrete, que vieron la quinta amarilla del presente ciclo; y Lucho, al que le han caído dos partidos de sanción por amenazar a un contrario y conducta antideportiva, no podrán ser de la partida. Además, el técnico Mikel Gandarias no podrá sentarse en el banquillo en los dos próximos encuentros, un partido de sanción por doble amonestación y otro por no marcharse a vestuarios tras ser expulsados. El segundo técnico del Cartaya, José María Caro, también ha sido sancionado con un encuentro por menospreciar al colegiado.

En Liga Nacional la Punta del Caimán tendrá que hacer frente a 60 euros de multa por no presentar delegado de equipo.