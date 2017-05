Penúltimo trámite

El Fundación Cajasol Sporting recibe mañana al Fundación Albacete en un choque en el que las onubenses volverán a ser clave en la lucha por la permanencia, ya que el Albacete se encuentra actualmente en la penúltima posición de la tabla, peleando para seguir un año más en la Liga Iberdrola.

El conjunto de Antonio Toledo se ejercitó ayer en la que fue la última sesión del plan semanal iniciado el martes para enfrentar este partido que "se presenta complicado y difícil de sacar adelante", como aseguró el técnico, recordando que la lucha en la parte baja de la clasificación está más viva que nunca, tal y como se demostró la pasada jornada cuando todos los equipos de abajo ganaron sus respectivos encuentros.

Para este partido, Toledo no podrá contar nuevamente con Nayeli Rangel, que sigue ejercitándose aparte del conjunto por sus problemas con los isquiotibiales; y está en seria duda Laura Rus, que no ha podido entrenar al cien por cien durante la semana. Además, en las sesiones de estos días también han sufrido molestias Sandra Bernal, Cinta y Anita, aunque no están descartadas por el cuadro técnico.

La convocatoria de Toledo buscará la máxima efectividad para hacerse con los tres puntos, recordando que en su visita a la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta en la primera vuelta de la temporada, el Fundación Cajasol Sporting logró un empate a tres goles en un partido de idas y vueltas, logrando sacar un punto pese a haber jugado el último cuarto de hora con una jugadora menos.

El próximo choque entre las onubenses y el Fundación Albacete tendrá lugar mañana a las 12.15 horas en los Campos Federativos de La Orden en partido correspondiente a la vigésimo octava jornada de la Primera División de la Liga Iberdrola de la RFEF, que supone la penúltima jornada de la temporada. Las de Antonio Toledo encaran ya el tramo final del campeonato con el objetivo de al menos dar una buena imagen ante los suyos.