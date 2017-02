Penúltima bala para el Liga Nacional del Recre en Córdoba

Se le está haciendo dura la temporada al segundo juvenil del Recreativo de Huelva en su caminar por el Grupo XIV de Liga Nacional. El combinado de Alberto Ponce sigue en la zona de descenso y con la imperiosa necesidad de sumar el máximo de victorias posibles para elevarse en la tabla y llegar con vida a las últimas jornadas. Después de haber hecho méritos para lograr el triunfo -una vez más- y no pasar del empate en casa ante el Atlético Sanluqueño (1-1), los albiazules rinden visita al Almodóvar del Río. Los cordobeses son colistas con once puntos y ya en la ida fueron goleados por los canteranos recreativistas, pero, a excepción de un empate en tierras ceutíes, han cosechado todos sus puntos como locales, por lo que no pondrán fácil el objetivo del triunfo a los capitalinos. Cerca de los problemas se encuentra el Siempre Alegres. Los palmerinos marcan el límite de la permanencia con 22 puntos (ocho más que el Recre), pero tienen una difícil salida a Ceuta para medirse al segundo equipo del Goyu Riu, que si bien está sumido en descenso ya ha ganado de forma sorprendente sus dos últimos partidos a Cádiz y Córdoba como local, planeando en ambos encuentros la sombra de la duda sobre el rigor de las actuaciones arbitrales.

Algo más tranquila se encuentra la Punta del Caimán, que supera en cinco puntos a la zona de descenso, pero que tiene otra difícil salida a Sevilla para medirse a un Nervión metido de lleno en la pelea por ascender a División de Honor.

En esa categoría sigue creciendo el primer juvenil del Recre, que el pasado fin de semana logró tumbar al Málaga (1-0), alejando a los costasoleños de la pelea por el título y dándole media liga al Sevilla. Los de Juan Carlos, que remarcan su objetivo para aspirar a quedar entre los seis primeros tras lograr la permanencia de manera virtual, visitan a un Tomares que necesita ganar para seguir aumentando su distancia con el descenso.