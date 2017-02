Paso a la madurez del Recre B

El Recreativo B se aferra a la permanencia con uñas y dientes, superando obstáculos y adversidades y con la ilusión que los juveniles aportan a un grupo curtido en mil y una batallas imposibles a pesar de su juventud. Ayer ganó en Los Barrios, ante un rival directo del que se aleja y al que deja con la soga al cuello. El filial comenzó algo mejor el partido, teniendo la pelota y buscando llegar por las bandas, aunque nunca inquietó a Goito en los primeros 45 minutos. Mientras, los locales fueron de menos a más.

La primera ocasión (21') fue de Chico Díaz que, en semifallo, logró disparar cruzado. La oportunidad más clara para los de casa llegó en el 27, pero el tiro de Labra, en el mano a mano con Vichi, se estrellaba en el poste.

Los Barrios ya era dominador absoluto del juego y llegaba con peligro a las inmediaciones del área onubense. En una indecisión del meta onubense casi llega el 1-0, pero el saque de una falta de Antoñito lamió el palo. En el 40 probó fortuna otra vez Chico, esta vez desde la frontal, pero el balón se fue cruzado por poco, repitiendo en el 45 y esta vez sí, deteniendo Vichi.

Se esperaba un segundo tiempo con Los Barrios volcado y aunque el guión se cumplió Alan se encargó de darle dramatismo, ya que en el primer acercamiento, tras un error defensivo, el 11 blanquiazul alojaba la pelota en la red de Goito con un sutil cabezazo. Los locales estuvieron grogui unos minutos, los suficientes para que Misffut se quedase a solas con Goito en una contra, pero el meta salvó el 0-2.

Los gaditanos se lanzaron arriba a la desesperada, suponiendo ello que el Recre B tuviera espacios para poder sentenciar el choque, algo que estuvo a punto de suceder en el minuto 69 en un lanzamiento de córner tras una buena contra onubense. Adri Díaz, de cabeza, se adelantó a todos y cruzó el testarazo, que a punto estuvo de entrar por la escuadra.

Los de Escobar se volcaron, en especial en banda derecha donde Domingo Ferrer desbordaba una y otra vez pero sus centros no eran rematados por sus compañeros. El Recre B, de nuevo saliendo al contragolpe, pudo sentenciar, especialmente en el 83 cuando Alan, desde el suelo, le quitó un gol cantado a Miguel Fernández, que entraba solo en el punto de penalti. Los últimos instantes fueron un quiero y no puedo de los de casa ante un rival que se defendía con los once jugadores en el área, como si le fuera la vida en el choque, y es que así era.

Los de Juanma Rodríguez salen del pozo y enlazan por primera vez en lo que va de temporada dos victorias de forma consecutiva en el mejor momento posible.