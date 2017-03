Paseo de Carolina Marín

La campeona olímpica de bádminton, la onubense Carolina Marín, debutó ayer en el Yonex Sunrise Open de la India con un cómodo triunfo sobre la coreana Kim Hyo Min, en la segunda ronda del torneo Superseries indio.

Marín derrotó a la número 41 del ranking mundial por 21-17 y 21-10 en 36 minutos en un partido que resolvió sin muchos problemas pese a empezar el partido con algo de imprecisión en su juego. La coreana aguantó el intercambio de puntos hasta mediada la primera manga, cuando la onubense apretó el acelerador y se terminó quedando con el set.

"Empezar bien es muy importante para coger confianza y el partido ha ido muy bien"

Ya muy metida en el partido, Marín comenzó el segundo set con un juego muy agresivo y acabando sus puntos con contundencia en la red, sin dar opción a su rival, que se vio claramente superada ante el despliegue ofensivo de su rival.

Marín se medirá en la siguiente ronda a la india Rituparna Das, número 52 del mundo, que remontó a la taiwanesa Chang Mei Hui para acabar imponiéndose por 19-21, 21-15 y 21-19 en un duro partido de 44 minutos.

La número cuatro del mundo dio muy buenas sensaciones y mostró su recuperación tras los problemas físicos que le impidieron disputar la final del Open de Alemania.

La jugadora onubense, que se perdió el año pasado el torneo indio por lesión, tratará de adjudicarse un título de gran prestigio que aún no tiene en su vitrina y que supondría el refrendo a la relación especial que siempre ha tenido con el público del país asiático.

Además, la victoria en la competición, con una dotación en premios de 325.000 dólares, le permitiría remontar en el escalafón mundial y volver al primer puesto del ranking de mujeres.

Tras el encuentro se mostró muy satisfecha porque "empezar bien es siempre muy importante para coger confianza y el partido ha ido bastante bien, sobre todo el segundo set". "Ha sido un partido que a priori iba a ser complicado porque las asiática siempre analizan muy bien a sus rivales y ya tenía ganas de empezar este campeonato", agregó. Marín indicó que las molestias en el sacro que arrastra "siempre están ahí, no se van del todo. Pero me he encontrado bastante bien durante el partido".

Por su parte, el entrenador de la campeona olímpica, Fernando Rivas, consideró que el partido sólo fue "regular", pero destacó que pese a que no se había cumplido el plan de juego ante la coreana lo importante era pasar y estar en la siguiente ronda.