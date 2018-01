La Palma prolonga su buena racha goleando al Antoniano

La Palma continúa con su buena racha y ayer sumó un nuevo triunfo ante el Antoniano en un encuentro en el que el cuadro de Aurelio Santos volvió a dominar los tiempos del choque. En el inicio el partido estuvo igualado, con los dos equipos tratando de tener posesiones largas, pero sin generar demasiado peligro sobre la meta contraria.

La Palma comenzó a intimidar a su rival a balón parado y antes del primer cuarto de hora probó al meta visitante en una doble ocasión que resolvió bien Bellido. El Antonio también usaba el balón parado para generar inquietud en la zaga palmerina. Así, Juande probó fortuna en un par de acciones de estrategia que se encontró con la buena actuación de Joselu. El intercambio de golpes en la pizarra se saldó con el primer gol del envite. Andrés se hizo gigante en un saque de esquina para enviar el 1-0 al fondo de las mallas. El tanto local hizo que el Antoniano adelantase sus líneas hasta el final del primer acto, pero los condales supieron resguardar su momentánea victoria.

Tras el descanso los visitantes siguieron con la intención de buscar el empate, lo que provocó mayores espacios para el contragolpe de La Palma. No tardaron los palmerinos en encontrar el camino a la sentencia, ya que Álvaro Prieto logró convertir el 2-0 en una buena acción de contragolpe. A pesar de que La Palma dobló la diferencia, el Antoniano no bajó los brazos, aunque no fue hasta los últimos compases del choque cuando Pablo Sosa o Helio estuvieron cerca de recortar distancias, pero lo que ocurrió es que Emilio terminó cerrando el partido con el 3-0 en el descuento.