La Palma aniquila a un Pinzón peleón

La Palma se llevó los tres puntos del Municipal Los Príncipes en un final de partido movido que decidió Fermín con un gol en el último minuto del tiempo reglamentario. Los primeros minutos del encuentro fueron de alternativas para los dos equipos, ambas escuadras lo intentaban tímidamente, tras esos primeros minutos de tanteo en los que apenas hubo ocasiones de gol. Sin embargo en uno de los primeros acercamientos palmerinos al área del combinado palermo llegó el tanto de Pavón. Tras encajar el gol los de Mikel Gandarias comenzaron a estirar sus líneas y llegaban con un poco de más claridad a la portería defendida por el meta palmerino Fernando Larios, pero sin conseguir el premio del gol. Así se llegaba al tiempo de descanso, sin mucho fútbol y con el marcador de 0-1 favorable a La Palma.

Comenzaba el segundo tiempo con un Pinzón que parecía tener las ideas claras y quiso ir a por el empate, pero sus esfuerzos una y otra vez eran frenados por el equipo palmerino. En este segundo tiempo el árbitro que comenzaba a destacar como protagonista arrancando muchas protestas por el público asistente en Los Príncipes, permitiendo en algunas ocasiones un juego subterráneo y duro, ocasionado por el ímpetu del Pinzón por conseguir el empate que no llegaba y por La Palma que no quería dejarse sorprender y ver neutralizada su ventaja. En definitiva, que el colegiado se ensañó sacando tarjetas que, curiosamente, en su gran mayoría, fueron por protestar en vez de por el juego duro, como la entrada que sufrió el 10 palermo, Cata, que vio marcada su espinilla con los tacos del contrario al que no enseñó la amarilla y si lo hizo al atacante palermo por enseñarle la herida producida por la falta.

Sin embargo, el Pinzón supo superar esta situación con un empuje lleno de coraje y así consiguieron los de Mikel Gandarias que llegara el empate en el 88, obra de Oscar Ramos, tras una jugada muy rápida llevada por el combinado local. Pero sin tiempo para que en las gradas se saboreara el gol del empate en la jugada siguiente fue nuevamente La Palma la que ponía el definitivo 1-2 en el marcador obra de Prieto en el 89. Victoria que le sirve al equipo condal para colocarse noveno en un grupo de tres equipos igualados con 42 puntos y por la contra el Pinzón que quería intentar de recortar distancias con la salvación una semana más es décimo noveno con 22 puntos a diez de la salvación.