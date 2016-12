El Palacio de Deportes de Huelva ya lleva el nombre de Carolina Marín

El nombre de la ganadora del oro en badminton en las pasadas Olimpiadas, Carolina Marín, ya figura en la fachada del Palacio de Deportes de la capital onubense. En un emotivo y sencillo acto, el alcalde de la ciudad, Gabriel Cruz, junto a otros miembros de la corporación, y la propia deportista visitaron las instalaciones, en las que, junto al nombre de Marín, también se han instalado paneles con fotos suyas durante distintas competiciones o con la medalla de oro.

Emocionada y arropada por seguidores y amigos, la jugadora onubense de bádminton aseguró no tener palabras para describir "la alegría y la ilusión" que siente al ver que el Palacio de Deportes, un lugar en el que ha pasado mucho tiempo y en el que ha llegado a competir, lleva su nombre. "Siempre lo he admirado como el principal espacio polideportivo de nuestra ciudad", señaló Carolina Marín, quien confió en que "este lugar siga albergando, como ya lo hace, los valores que me han hecho crecer y convertirme en lo que soy: trabajo, esfuerzo, sacrificio, compañerismo, etc, que hacen que el deporte no se base sólo en competir, sino en disfrutar de una actividad que llena nuestras vidas".

El alcalde de la capital recalcó el orgullo que sienten los onubenses ante esta deportista. "Nos sentimos muy orgullosos de ti siempre porque eres un ejemplo de esfuerzo y de lucha", aseguró Cruz, quien también recordó que en todos los partidos de Carolina Marín "podemos ver siempre una bandera de Huelva y siempre hay palabras para la ciudad".