El PAN pierde ante el líder con la cabeza alta

El Club Balonmano Pedro Alonso Niño de Moguer cayó derrotado ayer por 32-27 en la cancha del Antequera, líder del grupo F de la Primera Nacional. El conjunto amarillo dio la talla en la cancha de un potentísimo equipo y aunque le plantó cara no pudo aguantar su ritmo y perdió, una derrota que corta su racha de dos victorias consecutivas en la competición.

El equipo que dirige Máximo Gutiérrez salió a la cancha con la idea de imponer su ritmo de defensa dura y contraataque, y aunque durante varios minutos fue capaz de mantener el pulso con su rival, en el término de la primera parte y en la segunda, el Antequera impuso su ley y acabó obteniendo una gran ventaja para asegurarse la victoria.

El buen arranque del equipo de Moguer se evidenció de inicio. En los primeros cinco minutos estuvo muy bien y logró mandar con un 3-4 al que dio continuidad con un choque muy igualado. Durante quince minutos el marcador se movió en un estrecho margen, hasta que a diez minutos para el descanso el equipo local fue a más y se mostró más efectivo que el PAN Moguer, que hasta entonces había jugado a un gran nivel.

El equipo amarillo no fue capaz de frenar más a su adversario, pero al menos consiguió que no sentenciara el choque antes de tiempo. El arbitraje no le ayudó, pero siguió dando la cara. Su desventaja era de tres goles a cinco minutos del intermedio (14-11) y ya en el entretiempo acabó en seis (18-12).

En la segunda parte el equipo de Antequera hizo una soberbia demostración de su poderío y elevó a siete tantos la renta, que fue sosteniendo durante diez minutos más. El Pedro Alonso Niño no quiso dar su brazo a torcer y guiado por Sergio Cruzado estrechó algo la diferencia y la redujo a los cuatro tantos (29-25, m. 55), aunque un empujón final del equipo malagueño certificó la victoria a su favor por 32-27. Este resultado mantiene al Pedro Alonso Niño como colista con tres victorias en 16 encuentros.