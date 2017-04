El PAN está obligado a ganar para seguir vivo

El Club Balonmano Pedro Alonso Niño de Moguer aspira a protagonizar una remontada de tres puntos con seis aún en juego, proceso que comienza con un partido clave hoy (Pabellón Zenobia, 12:30) ante Almería, sexto con 31 puntos, a dos de la segunda plaza.

El conjunto amarillo es penúltimo con 17 puntos y todo pasa por ganar para seguir vivo y esperar a que fallen sus rivales. Por delante tiene con 20 a Villafranca y Bolaños, con 21 está La Salle y Melilla y con 22 Tenerife.

El PAN Moguer tiene en los dos próximos duelos a Maristas fuera de casa y a Manzanares en casa. Villafranca juega con Manzanares, Los Dólmenes y Bolaños. El propio Bolaños recibe a Caserío, visita a Ciudad Real y también a Villafranca. La Salle por su parte juega con Los Dólmenes, Bolaños y Caserío. El calendario restante de Melilla es Aguilar, Tenerife e Ingenio, mientras que Tenerife jugará con Ingenio, Melilla y Lanzarote.

El técnico moguereño Máximo Gutiérrez asegura que está centrado sólo en su encuentro y que no mira más allá de Almería. "No miro nada más que este partido. Intentaré no mirar otros resultados para centrarme sólo en éste", ha indicado.

Y tiene motivos para centrarse sólo en este duelo, pues cuenta con la baja de Sergio Cruzado para lo que resta de liga por una rotura fibrilar en un abductor y sanción de un partido para Isaac Cumbreras.

"Estamos haciendo encaje de bolillos para que no se noten las bajas. Me dicen que es el más difícil todavía, pero vamos a seguir luchando", detalla Gutiérrez, que ha subrayado que "ganar este partido es tener posibilidades hasta la última jornada e iremos a luchar con todo lo que nos queda contra ellos".

El entrenador amarillo expresa que "esperamos ganar con la continuidad rápida que estaba demostrando el equipo. Almería ha tenido derrotas fuera y dentro de casa y a pesar de eso aún están con opciones de entrar en puesto de ascenso, pero seguramente estarán bajos de moral y eso lo tenemos que aprovechar para seguir".

"Tenemos que seguir dando caña e imponer nuestro ritmo cuanto antes para echarlos al piso rápido", resalta Gutiérrez, que ha manifestado que "confío en la afición. Ellos han estado ahí cuando muchos no creían en que saliésemos. Aquí seguimos. De parecer estar descendidos en enero a luchar hasta la última jornada. En el equipo estamos haciendo todo lo posible para motivarnos los unos a los otros".