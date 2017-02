El PAN late con fuerza

La salvación sigue siendo el claro objetivo del Club Balonmano Pedro Alonso Niño de Moguer, que continúa como colista, pero recortando distancias a sus rivales y demostrando que es un equipo con fiabilidad para protagonizar una buena remontada.

En una finalísima ante La Salle, rival directo por la permanencia y que le sacaba dos victorias, el conjunto amarillo dio otro zarpazo de fe en sus posibilidades de salvación y se apuntó una victoria clave para sus aspiraciones.

Partido cargado de sufrimiento y final feliz para un PAN que ve más cerca la salvación

En un duelo de mucho sufrimiento, de igualdad, rachas a favor de un bando y otro, aciertos y errores, de lanzamientos de siete metros a discreción, el equipo de Moguer puso más corazón que su rival, y a base de entrega y pelea en defensa y de insistencia en ataque logró salir vencedor. Destacó especialmente en la portería Fran Garrido, que estuvo sensacional y encadenó intervenciones indispensables para sostener a los suyos cuando más lo necesitaban.

El PAN Moguer comenzó el encuentro con la firme decisión de llevar la iniciativa, y pese a algunos errores de definición estuvo por delante en los primeros minutos. La portería comenzó a un nivel elevadísimo con Emilio Guerrero parando bastante y Fran Garrido deteniendo un tiro desde los siete metros.

En ataque el equipo buscaba la velocidad como arma y la fluidez, pero pese a sus aciertos sus fallos le condenaron a sufrir. El equipo se fue volviendo espeso y así pasó de una diferencia de dos goles a verse empatado (6-6, m. 15).

El equipo cordobés tomó una ligera renta que fue ampliando con el paso de los minutos (8-13), pero el PAN Moguer reaccionó a tiempo para ponerse 12-13 al descanso, con todo por decidir.

En la segunda parte La Salle empezó mejor (12-15). El coraje de los amarillos fue a más en los siguientes minutos, llevados por el ánimo de la afición. Fran Garrido realizó una gran parada y en el otro lado del campo Gonzalo Álvarez forzó una exclusión y luego marcó el empate por dos veces (18-18, m. 41).

Alejandro Jiménez dio continuidad al buen momento del Pedro Alonso Niño, que estaba mordiendo en defensa y atacando con mucha inteligencia; y Dani Podadera clavó el 22-19.

Fran Garrido salvó al equipo del empate una vez más anulando un contragolpe. No estaba fino La Salle y el PAN logró por medio del capitán Sergio Cruzado abrir una pequeña diferencia (25-23) que no logró consolidar. A dos minutos para el final La Salle logró dos goles rapidísimos en pocos segundos y puso el 27-26 para de nuevo poner en un puño el corazón de la afición. Menos mal que llegó un golazo a la escuadra de Dani Podadera, aunque los cordobeses continuaron apretando el marcador. Así con 28-27 a 45 segundos para el final podía pasar de todo y al final no pasó nada; y el PAN Moguer sumó una victoria clave para sus aspiraciones de salvación.