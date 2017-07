Del PAN Moguer a la Asobal

El extremo antequerano Daniel Podadera, durante las últimas cuatro temporadas jugador del Club Balonmano Pedro Alonso Niño de Moguer, jugará la próxima campaña en el Ángel Ximénez de Puente Genil, donde tendrá la oportunidad de debutar en la Liga Asobal tras los méritos contraídos en el equipo amarillo.

Podadera aseguró que "es muy grande todo lo que he vivido en Moguer" durante estos años. "La gente es maravillosa, me acogieron con los brazos abiertos y siguen haciéndolo igual que desde el primer día", señaló emocionado. Añadió que "sólo puedo decir que gracias por todo lo que me han hecho vivir".

En cuanto a lo deportivo, resaltó que el paso que dio de Antequera a Moguer fue "decisivo" y "un punto de inflexión" en su carrera, porque aprendió "muchísimo" y "sobre todo he madurado como persona".

Reconocido que ha pasado "momentos malos" en cada una de las derrotas y sobre todo este último año con el descenso a Segunda División, pero subrayó que "en la balanza pesan más los momentos buenos".

"En mí se quedarán las victorias, la fase de ascenso y un sinfín de momentos de los cuales he aprendido y me ha dejado una lección en cada uno de ellos", resaltó Podadera.

El extremo de Antequera reconoció que también echará de menos "las noches de tapitas en esos bares de Moguer" y que se le hará "raro" no entrenar en el Zenobia, no vestir y defender los colores moguereños, no ver las caras que veía a diario, "simplemente no despertarme en este pueblo".

Deseó que el PAN Moguer cumpla con el "proyecto tan ilusionante" que tiene y que "se siga trabajando tan bien como se está haciendo", porque "seguro que en un futuro no muy lejano el club volverá estar donde se merece gracias a todos los que se suman a tirar del carro".

Con respecto a su futuro inmediato, el jugador indicó que está "muy contento e ilusionado" con el fichaje por el Ángel Ximénez. "El hecho de poder jugar en Asobal es el sueño que cualquier chaval de mi edad desea y mi sueño se está haciendo realidad".