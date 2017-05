Todo o nada para la Olímpica

Llega la última jornada en la División de Honor Sénior y tras ella solo quedará un vacío inmenso posterior a una celebración o a un baño de lágrimas. La Olímpica no ha podido culminar previamente su permanencia en la categoría, pero ha conseguido llegar al final con vida y, lo más importante, dependiendo únicamente de su resultado. Si los de Federico Martínez Gámez superan al Pinzón no habrá que sacar ni la calculadora ni la radio ni el Twitter. La lógica más imperante invita al optimismo de los andevaleños. Primero porque tendrán a la afición volcada con el equipo y luego porque el Pinzón certificó su descenso hace ya alguna jornada y, a pesar de haber dado la cara durante todo el campeonato, lo natural es que llegue a este partido más pendiente de las vacaciones que de tirar de la cadena y arrastrar a la Olímpica, que encima sería un rival de peso la próxima temporada en Primera Andaluza para los palermos, y además con una cuenta pendiente. Si los locales no vencen, la permanencia se antoja imposible porque tendrían que pinchar el Chiclana, que recibe al colista Almódovar del Río, y la Roteña, que juega en casa ante un Viso que nada tiene en juego más que su prestigio.

El tenso adiós de temporada de la Olímpica contrasta con la tranquilidad con la que Cartaya y La Palma se despiden del ejercicio. Los palmerinos se han marcado una campaña de mucho mérito con un presupuesto austero y una plantilla que está compuesta en casi su totalidad por jugadores locales. Los de Juan Alfaro pueden ser jueces en la lucha por el ascenso, ya que el San Fermín ascendería siempre que ganase y el Xerez no lo hiciera, aunque los jerezanos tienen un fácil compromiso en el feudo de un Lora ya descendido. El Cartaya, por su parte, ha notado la relajación en las últimas jornadas tras la consecución de su objetivo, pero ello no ensucia el magnífico trabajo realizado hasta la fecha. Hoy será el último partido rojillo de la campaña.