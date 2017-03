La Olímpica perdona al Rota

No hay máxima más cierta y real que la siguiente: 'El que perdona, lo paga'. Es algo esotérico. No tiene explicación. Ni se estudia ni se entrena. Simplemente, lo sufres o lo disfrutas. Ayer, el papel de humano lo encarnó Braulio y el papel de divino lo emuló Luis Lara. Olímpica y Rota se midieron en un duelo de necesitados, que acabó en empate con sabores diferentes. Con interpretaciones subjetivas.

Todo comenzó con una jugada del club de la comedia. Acabó en gol. Podría haber marcado Eva Hache, pero lo hizo Luis Lara, protagonista del encuentro. El saque de Nacho con la mano golpeó en un defensa suyo (sí, suyo) y el rebote se dirige al ariete gaditano, que le puso el lazo para adelantar a su equipo en el marcador.

Es curioso como la sola presencia de un jugador puede hacer tanto daño a toda una zaga. Tampoco tiene explicación matemática. Sí puede entrenarse, en cambio. Cada balón colgado -única arma del Rota- fue un suplicio para los locales. Y eso que Lettari no quiso jugar. Los focos rápidamente cambiaron de jugador. Luis Lara los acaparó sin saber por qué. Luego, lo entendería.

La Olímpica no acusó el golpe y sacó las garras. La posibilidad de conseguir una victoria de cuatro puntos era inmejorable. En el minuto 33 ya le había dado la vuelta al marcador, gracias a la actuación de Rafa Toro. Parece que no está y que la cosa no va con él hasta que te toca sacar por segunda vez de centro. En el primer gol, remató una triangulación fabulosa con Loren; y en el segundo gol de Braulio, le sirvió la pelota en copa de balón. Brindis por el gol.

La Olímpica no sufrió en toda la primera mitad. Por desgracia, para ella, el regalo fue demasiado madrugador. Además, gozó de llegadas para abrir la brecha. Pero nada que ver con lo que sucedió en la segunda parte. Braulio perdonó la vida hasta en dos ocasiones. En la primera, emuló el 'no' gol de Abreu. Recorrió todo el campo contrario solo en busca de Fabio y se le hizo de noche. Le robaron la cartera por detrás. ¿Qué hiciste? Minutos más tarde, tuvo en su cabeza el tercero y se encontró con la manopla milagrosa del portero gaditano. Inmenso.

El runrún en la grada era casi más potente que la garganta de los aficionados roteños, que ayer llenaron de color el Javier López, dejando patente que en Valverde el fútbol no es el deporte rey. No sabemos si lo serán las motos. Hoy lo sabremos. La posibilidad de la igualada era inversamente proporcional a los méritos del Rota. Pero era algo que se intuía.

José Manuel avisó, primero, rematando alto un balón que sólo entendía un encuentro con las redes. A portería vacía, vamos. Hasta que llegó el gol de Luis Lara. Pasaron sólo unos minutos. Fue en el minuto 88, cuando la 'torre' puso el empate sin posibilidad de reacción para nadie. El área llena de locales y termina disparando él. Partido capicúa. No tiene explicación. Ni se estudia ni se entrena. Simplemente, lo sufres o lo disfrutas.