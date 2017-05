La Olímpica se mete en apuros

Si a los tres minutos ya has encajado el primer gol, es muy difícil. Si no pruebas al portero rival hasta la segunda parte, es muy difícil. Si tu ariete no toca la pelota en todo el encuentro, es muy difícil. Y si la zaga encadena fallos imperdonables, es muy difícil. Complicadísimo. Son algunas de las razones que ahogan a la Olímpica en las aguas sucias del descenso. Aunque el argumento más poderoso de la derrota fue la fulminante efectividad del Xerez. Qué pegada.

No tardó mucho en exhibirla: 180 segundos. Penalti y gol de Pedro Carrión, que ponía el césped tapizado de rojo. Fue una losa muy pesada. Aún así, la Olímpica se repuso y controló parte de la primera mitad. La otra fue una lucha intensa en el centro del campo, donde no hubo muertos y sí muchos vencedores. La pareja Pachón-David García, un belicoso Germán y un descarado Samu, que se movió muy bien, fueron lo mejor de los locales en los 90 minutos.

Pero no fue suficiente. El ataque valverdeño moría muy lejos del área de Zamora y obligaba a disparar sin peligro. Sólo en la segunda mitad, con el marcador bastante desfavorable, Rafa Toro, se permitió el lujo de errar tres ocasiones consecutivas y cantadas, que hubiesen maquillado el marcador. No fue así, y antes del descanso, Alberto dio la segunda puntilla con una gran finalización. Segunda ocasión, segundo mazazo.

Noqueada se fue la Olímpica al vestuario. Tras el respiro, nada cambió. El encuentro se durmió en el centro del campo, pensando, quizá, que aún quedan balas en la recámara para la salvación. Hablamos de Almódovar y Pinzón, últimos escollos verdiblancos. Sus rivales directos, mientras, se juegan la permanencia en un baile de muchas feas.

El tercero y cuarto gol gaditano fueron la definición del verbo efectivo. Con tantas facilidades era algo normal. Ángel perdió un balón con halagos y Narváez mató el choque. Y poco más tarde, Nacho se encogió de brazos y permitió al capitán Barragán, de cabeza en un córner, disfrutar del abrazo de sus compañeros.

Pudo caer el quinto, pero Pedro Carrión derrochó fair play cuando encaraba solo a Nacho. En el suelo estaba Germán, lesionado. Las muestras de dolor fueron tan agudas, que la ambulancia tuvo que pisar el césped para retirarlo. Fue un final negro para un partido lleno de color en las gradas. La afición valverdeña atendió a la llamada de auxilio de su equipo. Sus futbolistas tardarán un par de jornadas en agradecérselo. O no.