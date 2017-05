La Olímpica se la juega en casa

Restan tres jornadas en el Grupo I de División de Honor y de los representantes onubenses sólo la Olímpica Valverdeña sigue peleando por conseguir su objetivo. El cuadro verdiblanco ha conseguido habitar esta semana fuera del descenso tras sumar lejos de su feudo en la pasada jornada y ahora aspira a no volver a pisar la zona peligrosa de la clasificación en lo que resta de campeonato. No lo tendrá fácil este domingo, ya que le visita el Xerez, que está metido de lleno en la pelea por el ascenso a Tercera División. El cuadro azulino figura a dos puntos del San Fermín y necesita el triunfo para no perder pie.

La Palma y Cartaya continúan firmando una temporada notable y están anclados en la primera mitad de la tabla. Los de Juan Alfaro son el mejor equipo de la provincia, aunque su ventaja sobre el Cartaya es de sólo tres puntos. Los condales afrontan un encuentro complicado, ya que viajan a Lucena. Los de Limón tampoco lo tendrán fácil ante el Xerez Deportivo.

La representación onubense la cierra el Pinzón. Los palermos siguen dando la cara, pese a que su descenso es un hecho. El martes los de Mikel Gandarias sumaron un empate ante el San José (2-2) en el partido que se aplazó en su día por culpa de un corte en el suministro eléctrico y este fin de semana tendrán que salir para medirse en tierras sevillanas a un Viso que ya está salvado.