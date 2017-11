La Olímpica se hace fuerte en el Javier López

A falta de Catas, buenos son Braulios. La baja muy sensible del rumano la suplió Braulio. Hablo de efectividad, salven las diferencias. El 9 de la Olímpica Valverdeña anotó su séptimo gol en esta temporada, consiguiendo para su equipo el tercer triunfo seguido en el Javier López. En total, son 18 puntos que le aúpan a la octava posición de la tabla.

Trato de edulcorar el encuentro de ayer. Cualquier cena navideña con tu cuñado el listo es más amena. Qué tortura. Se recuerdan pocos duelos con menos sangre. ¡Hasta el muro del Facebook de la Olímpica lo reconoce! Que no es poco. Faltó ritmo, no hubo intensidad, se olvidó el fútbol y se ausentaron los goles. Sólo Braulio, de cabeza, en un centro medido de Ordóñez, invitó a quedarse.

El cuadro verdiblanco acusa durante el partido la sensible baja del rumano Cata

Es la visión del aficionado. La lectura del entrenador podría destacar que es el tercer partido consecutivo en casa sin encajar gol. Que la defensa de tres fue hermética. Que la pareja Paco, ayer excelso, y Pachón, fue fiable. Que el sevillano no pierde el olfato de gol. Y que Alberto personaliza la apuesta en la cantera.

Es todo tan cierto como que Cata se ha vuelto más imprescindible de lo que se intuía. Que no hay fondo en el armario hasta que no se recuperen los lesionados. Y que el Ciudad Jardín puso la navaja más cerca del cuello de lo que parece. Era el colista y no lo parecía. Por momentos, se giró la tabla. Y hasta el último suspiro, la nube del empate se cernió sobre el incandescente cielo valverdeño. Di tú que si el fondo más pegado a la puerta se llena de aficionados en el descuento es que todo puede pasar.

Cuento un disparo de Javi Rodríguez, otro de Alberto y uno más de Benja como ocasiones y estoy siendo generoso.

Los visitantes tampoco pueden hablar de injusticia. Hernández sí tuvo un remate de cabeza franco con el empate a cero y Toni pudo empujar un servicio lateral. Nada más. Entre bostezos, reinó la eficacia de Braulio y la Olímpica Valverdeñanlogró su quinto triunfo de la campaña. El cuarto en casa.