La Olímpica gesta el milagro

La Olímpica Valverdeña no deja de luchar. El cuadro de Federico Martínez Gámez lleva media liga remando a contracorriente, pero ello no ha sido suficiente para que los andevaleños hayan tirado la toalla. De hecho, tras la victoria del pasado fin de semana el equipo onubense se ha colocado a tres puntos de la permanencia, que actualmente marcan el Rota y el Chiclana con 38 puntos. Para seguir en la buena senda parece fundamental que resuelva los encuentros que le restan en casa. Este fin de semana los blanquiverdes reciben la visita del Conil, que transita por la zona media alta, pero que no se juega nada más que su orgullo.

Si la Olímpica acaricia la gesta, el Pinzón tiene ya imposible permanecer en la categoría, un hecho que va a ser matemático casi con toda seguridad en los próximos días. El cuadro de Mikel Gandarias suma 15 puntos menos que Rota y Chiclana, aunque le resta por jugar la segunda parte de su partido ante el San José, que iba perdiendo 0-1 al descanso.

Por otro lado, Cartaya y La Palma seguirán buscando darle continuidad a la buena campaña que están firmando, en esta ocasión como visitantes. Los de Manuel Juan Limón pueden actuar como jueces del descenso, ya que se desplazarán hasta Lora, mientras que La Palma de Juan Alfaro protagonizará un bonito y atractivo encuentro ante el líder de la categoría, el Balón de Cádiz, en la Ciudad Deportiva de El Rosal.