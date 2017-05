La Olímpica domina y golea en Almodóvar del Río

No podía fallar la Olímpica, y no lo hizo. El cuadro valverdeño se personó en Almodóvar del Río con la intención de sumar tres puntos que le podían dar la llave de la permanencia y se volvieron con ella de tierras cordobesas. El encuentro no tuvo demasiada historia pues la resistencia de los locales sólo duró hasta el ecuador del primer tiempo, cuando Rafa Toro hizo el primer tanto de los verdiblancos. El mismo protagonista puso tierra de por medio antes del descanso, lo que convirtió la segunda parte en un paseo militar para los de Federico Martínez Gámez, que no aflojaron el ritmo.

Después del descanso David García aumentó diferencias con el tercer tanto, mientras que los locales sólo hicieron el tanto del honor a veinte minutos del final. La reacción de la Olímpica no se hizo esperar y Samu volvió a perforar las mallas de Sergio. Hubo tiempo para que Ricardo y el propio Samu volviesen a ver puerta y cerrasen una goleada que, unida a la derrota del Chiclana ante el Xerez CD, permite a la Olímpica depender de sí misma en la última jornada para no ocupar una de las seis posiciones de descenso. Para mantenerse en División de Honor a los andevaleños le vale con ganar al Pinzón, de no ser así tendrán que esperar otros resultados.