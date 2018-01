La Olímpica conquista los tres puntos y mucha tranquilidad

La Olímpica Valverdeña comenzó el año con buen pie logrando un triunfo de gran valor en el feudo del Chiclana Industrial y cerrando la primera vuelta con buen sabor de boca.

El conjunto andevaleño consigue su segunda victoria como visitante rompiendo una racha de cuatro partidos sin ganar y lo hizo ante un rival directo, sumando tres puntos de oro que le elevan hasta la zona media de la tabla y le dan tranquilidad para futuros compromisos.

Además, la Olímpica tuvo capacidad de reacción ante el gol de los locales, asestando dos golpes en momentos psicológicos, pues Víctor empató en el tiempo extra de primer tiempo, y Cata nada más comenzar la segunda parte.

El conjunto gaditano se adelantó a los 27 minutos con un gran gol de Dani Guerrero, cuando Josemi Caballero asistió para el ariete que, tras una mala salida de Nacho, se fue de él y marcó a placer. La primera mitad parecía que acabaría con ventaja del Chiclana, pero llegó Víctor y estableció la igualada antes de irse a vestuarios.

El gol psicológico de Víctor fue un mazazo para los locales, que retornaron al campo desconcentrados; de eso se aprovechó el conjunto andevaleño, que no desaprovechó un claro penalti para ponerse por delante en el marcador al materializarlo Cata. A partir de ahí el Chiclana buscó el empate, pero con más cabeza que corazón. La Olímpica Valverdeña se defendió con orden, no pasó demasiados apuros e incluso tuvo alguna ocasión para sentenciar, pero el marcador no se movió más y los puntos volaron hacia Valverde.