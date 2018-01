La Olímpica no aprovecha la visita al penúltimo

La Olímpica Valverdeña dejó pasar una buena ocasión de asentarse en la zona tranquila de la tabla tras caer por 2-0 en su visita al Montilla, penúltimo clasificado del grupo.

El cuadro andevaleño no pudo darle continuidad al triunfo conseguido la jornada anterior en el feudo del Chiclana Industrial y regresó de vacío.

El primer gol llegó a los 20 minutos en una primera mitad igualada, en la que la Olímpica no supo materializar sus ocasiones. Nada más reanudarse el choque los valverdeños encajaron el 2-0 (minuto 48) y ya no pudieron reponerse. Su técnico dio entrada a Braulio (54) y posteriormente a Jesús Blanco y Francisco Javier Rodríguez (ambos en el 75) pero el equipo no encontró el gol que le volviera a meter de lleno en el encuentro.

Al final, derrota por 2-0 de una Olímpica que baja enteros a domicilio (sólo dos victorias) y que no supo aprovechar la visita a un rival que ha comenzado el año con buen pie con dos victorias consecutivas.

La próxima jornada la Olímpica recibe al líder Coria en el que será el primer partido en Valverde en este 2018.