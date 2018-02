Nuevo intento por meterse arriba

Enésimo intento del San Roque de Lepe por acercarse a los puestos de cabeza. El conjunto lepero viaja hasta de Arcos de La Frontera para medirse a partir de las 17:00 en el Antonio Barbadillo de la localidad gaditana al titular del terreno, el Arcos CF, un equipo situado en la octava posición de la tabla con 32 puntos, dos puntos y dos posiciones por delante de la escuadra dirigida por Antonio Rueda, y que ha sido uno de los equipos del grupo X de Tercera División que más se ha movido en el recién finalizado mercado invernal de fichajes.

Seis han sido las incorporaciones en los últimos días a la plantilla que entrena Mariano Suárez, además de Prieto, jugador con pasado aurinegro, que ya ha tenido la oportunidad de jugar y de marcar con su nuevo equipo.

Los dos conjuntos se encuentran lejos de los puestos para los que están llamados a pelear

Tampoco se ha quedado atrás el San Roque a la hora de modificar su plantilla buscando mejorar su rendimiento, aunque la mayoría de sus fichajes se hicieron antes incluso del parón navideño, dejando solo la llegada del portero sevillano Linares y del delantero lituano Kazabovicius para el cierre del mercado. Ninguno de los dos ha entrado en una convocatoria compuesta por Puncho, Chus, Fran Lepe, Fran Ávila, Álex Roser, Rafa Álvarez, Jojo, Nico Gaitán, Tore, Camacho, Sergio Rodríguez, Manu Ramírez, Louis Robles, Teté, Saborido y Gonzalo.

Y es que las pretensiones al comienzo de la temporada de los dos equipos que se dan cita hoy en el Antonio Barbadillo eran pelear por estar al final de la liga regular en el play-off de ascenso a 2ª B, pero por unos motivos o por otros, sobre todo la irregularidad de ambos conjuntos, ninguno de los dos estaba cumpliendo con esas expectativas, de ahí todas estas modificaciones en sus respectivas plantillas.

En la disputa que Arcos y San Roque van a tener hoy por convertirse en uno de los principales perseguidores de los equipos que están arriba, tanto Mariano Suárez como Antonio Rueda se van a encontrar con bajas por sanción, pocas pero muy importantes en los esquemas de ambos entrenadores. Si en el cuadro arcense no estarán en la cita de hoy su máximo goleador Antonio Sánchez por cinco amarillas y su capitán y líder del equipo Dani Zúñiga, sancionado con cinco partidos tras su expulsión de hace dos semanas ante Los Barrios, en el equipo lepero el que no estará disponible por acumulación de amonestaciones es Higor Rocha, uno de sus hombres más importantes en ataque a pesar de no haber marcado todavía en lo que va de temporada, lo que le abre las puertas de la titularidad a Louis Robles o a Saborido, o incluso a Gonzalo.

La estabilidad que parece haber alcanzado el San Roque en los últimos partidos, con dos triunfos y dos empates desde que comenzó 2018, y las dudas del Arcos cuando juega como local parecen jugar a favor del conjunto aurinegro en su objetivo de seguir progresando en la clasificación.

ALINEACIÓN PROBABLE

Arcos: Manu, Gabi, Joselito, Rubén Díaz, Oca, Manzano, Giráldez, Maqui, Antonio Sánchez, David Narváez y Juan Gómez .

San Roque: Puncho; Fran Lepe, Rafa Álvarez, Álex Roser, Fran Ávila; Tore, Nico Gaitán; Manu Ramírez, Camacho, Sergio Rodríguez; Saborido o Louis Robles.

Árbitro:Manchón Muñoz.

Campo:Antonio Barbadillo (17:00)