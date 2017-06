Nadal saca el rodillo y a octavos

Si había algo que le faltaba conseguir a Rafael Nadal en una pista de arcilla era quizás una victoria como la de ayer en la tercera ronda de Roland Garros: el balear aplastó al georgiano Nikoloz Basilashvili por 6-0, 6-1 y 6-0 para firmar el triunfo más contundente de su carrera en un Grand Slam.

"Ha sido de los mejores partidos que he jugado en esta pista desde hace unos años", indicó el nueve veces campeón del torneo tras su impactante despliegue.

98-2Balance. Son las victorias y las derrotas que suma Nadal en París, una estadística histórica

El sol andaba escondido entre las nubes y el cielo amenazaba tormenta en París. Quizás tenía prisa Nadal por acabar para evitar que la lluvia le frenara. O quizás, lo más probable, es que el resultado sea sólo consecuencia del impecable juego del español.

"Si logro mantener el nivel será un éxito", aseguró, consciente de la exhibición que dio durante una hora y 30 minutos. "Estoy con muy buenas sensaciones".

Nadal, que persigue su primer grande desde hace tres años, disputó su partido número 244 en un Grand Slam, el número 100 en Roland Garros. Y nunca había ganado con tanta contundencia, aunque en la primera ronda de Australia derrotó al brasileño Marcos Daniel por 6-0, 5-0 y abandono.

Hasta el momento, su triunfo más aplastante en el segundo Grand Slam de la temporada fue el 6-2, 6-0 y 6-0 que le endosó al argentino Juan Mónaco en los octavos de final de 2012. Además, el ex número uno ganó otros tres partidos en su torneo favorito cediendo apenas tres juegos en los tres sets.

Otro dato más: el español alcanzó los 100 partidos al mejor de cinco sets en arcilla con un balance de 98 triunfos y apenas dos derrotas. ¿Estadísticas? Al zurdo, según dice, no le importan.

"Las matemáticas son la única asignatura que suspendí la última vez que tuve la oportunidad de ir al colegio", dijo con humor Nadal en rueda de prensa. "Los números no me preocupan, aunque es cierto que son importantes. Estoy muy feliz con lo que me ha pasado".

"He jugado muy bien desde el inicio. Él no ha empezado mal, pero yo he jugado impecable", destacó Nadal, que hoy cumple 31 años. "Es un día importante para mí. Estoy en octavos otra vez y estoy jugando muy bien".

El español, que busca convertirse en el primer hombre en ganar diez veces el mismo Grand Slam, fue una auténtica apisonadora en la cancha central de Roland Garros, la Philippe Chatrier: consiguió 27 golpes ganadores, ganó el 60 % de los puntos al resto con primer saque, el 71% ante el segundo servicio y rompió en ocho ocasiones a su rival, Basilashvili, número 63 mundial.