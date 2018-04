Nadal, a pasar página

Rafael Nadal afirmó que espera haberse recuperado de la lesión en el psoas-ilíaco que le ha hecho pasar nueve meses "un poco complicadillos" y comentó que confía en superar la ronda de cuartos de la Copa Davis ante Alemania a partir del viernes.

"Espero encontrarme bien, por eso estoy aquí. He tenido unas cuantas lesiones y he encadenado un problema detrás de otro, pero tengo mucha ilusión y volver a la competición rodeado de un equipo de compañeros y amigos siempre ayuda", dijo Nadal.

El número uno mundial también se mostró optimista por las posibilidades de su equipo de superar a Alemania y confesó que está ilusionado por competir ante el público valenciano.

"De esta comunidad salen muy buenos jugadores, hay mucha tradición y estoy feliz de volver a competir aquí. Hace años que no lo he hecho y ahora confío en que la plaza esté llena a partir del viernes y nos ayuden a pasar en semifinales, pues hace unos añitos que no estamos ahí", indicó.

Nadal compartió alguna de sus rutinas y explicó que entrena una media de cinco horas diarias, aunque "cuando era más jovencito entrenaba un poco más" y que antes de los partidos suele jugar al parchís para relajarse y darse justo antes de saltar a la pista una ducha fría para concentrarse.

Nadal también resumió su trayectoria y cómo se ha esforzado para poder alcanzar la élite mundial. "Yo he tenido mucha suerte y, aunque creo que he nacido con una facilidad para lo que hago, he tenido una familia y un entorno que han hecho que todas las cosas sean más sencillas", dijo.

David Ferrer fue cuestionado por su secreto para mantener la ilusión cada día. "Entrenar mucho, porque desde pequeños, con seis o siete años, empezamos a hacerlo. Y tener pasión por el trabajo que haces", explicó. Roberto Bautista, por su parte, explicó cuál es su dieta: "Tenemos que tomar productos saludables y comer ligero antes y después de los partidos" manifestó.