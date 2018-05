Nadal desconfía de las promesas

El número uno del mundo, Rafa Nadal, comentó que su objetivo sigue siendo "ser feliz; pero también ganar, no nos vamos a engañar" antes del inicio del Masters 1.000 de Madrid en el que se ha proclamado vencedor en cinco ocasiones.

Nadal defiende el título madrileño después de ganar en la final del año pasado al austríaco Dominic Thiem. "En Madrid todo se vuelve un poco más complicado por jugar en casa y en altura", dijo el balear, aunque añadió que "si hay un lugar donde siente que el público le ayuda a ganar es en Madrid".

Madrid contará con muchas estrellas emergentes del tenis como Alexander Zverev, Denis Shapovalov, Frances Tiafoe o Andrey Rublev, a quienes elogió con alguna reticencia. "Ocuparán el lugar que ahora tenemos Federer, Djokovic o yo mismo porque nos lleven por delante o porque se nos pase el arroz, que también es otra opción. Tienen nivel, claro que lo tienen, pero que vayamos a tener una generación como la nuestra no lo sé", apuntó.

"Hay que ser realistas", agregó Nadal. "Estamos en una generación en la que Federer ha ganado 20 Grand Slam; yo, 16; y Djokovic, 12. Unir todos esos triunfos en la misma generación va a ser difícil, pero hay un gran talento por delante", anotó.

Respecto a los jóvenes españoles, Nadal puso el acento en que "hay gente que tiene talento, pero hay otros que tienen la capacidad de mejorar. Y los que tienen más capacidad de mejorar son quienes tienen más opciones de triunfar. Kuhn, Davidovich, Munar... Es la misma historia, se trata de la capacidad que uno tenga de mejorar y de levantarse cada día con la ilusión de entrenar", subrayó.

Las lesiones que lo han perseguido los tres primeros meses del calendario fue otro de los temas que trató el balear. "Ha sido complicado. Siento que he perdido oportunidades importantes en mi carrera. Un día conté todos los grandes en los que no he podido competir en condiciones normales y son muchos. Cuando te pasa en los cuartos de Australia, ganando el partido, y con una buena opción de llegar a la final y competir, aunque fuese con Federer, pues duele", comentó.

"Vuelvo a casa, hago todo lo que tengo que hacer para recuperarme, me vuelvo a Acapulco y el día antes de debutar me vuelvo a romper otra vez, perdiéndome Indian Wells y Miami. Son momentos desagradables, para aguantar el tirón", continuó.

Luego hay lesiones y lesiones. "Hay algunas que me permiten jugar a golf, irme a bucear o hacer otras cosas, y se lleva de otro modo. Pero si no puedes hacer nada, como ha sido esta última, es peor", finalizó Nadal.