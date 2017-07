Muguruza regresa a lo grande

"En la final de 201 salí bastante nerviosa, todo era nuevo, y además contra una de las mejores de la historia. Ahora me siento más fuerte como jugadora, con más solvencia y confianza de haber hecho muchos resultados buenos antes de estar aquí, y más preparada", explicó al protagonista, que llega a la final habiendo perdido únicamente un set en todo el torneo: el que cedió en octavos de final ante la todavía número uno del mundo Angelique Kerber.

Cuando el reloj de la pista marcaba los diez minutos, cuando en las gradas todavía había aficionados acomodándose, Muguruza ya avistaba la final. Estaba ya un break por delante, con un 3-0 en el marcador que pronto se convertiría en un 5-0. No había señales de Rybarikova, superada en todas las facetas del juego. Si subía a la red, Muguruza respondía con un passing shot . Si se quedaba atrás, la española la movía hasta dejarla con la lengua fuera. Si intentaba un winner , se le escapaba. Así, Muguruza era la dueña del encuentro y con su brazo derecho decidía todo: qué, cómo y cuándo. Media hora duró el primer parcial, pero el monólogo de la española nacida en Caracas no se detuvo ahí. Siguió en el segundo set, en el que logró tres breaks más para cerrar en encuentro en 65 minutos.

La actual número 15 del mundo está a un paso de convertirse en la segunda española de la historia en coronarse en Wimbledon, el torneo de tenis más prestigioso del mundo. La única en hacerlo hasta ahora es Conchita Martínez, campeona en 1994 y entrenadora de Muguruza en el All England ante la ausencia de Sam Sumyk. La aragonesa entonces superó a Martina Navratilova cuando ésta tenía ya 37 años, la misma edad con la que la mayor de las Williams bucará su sexta corona sobre la hierba londinense, donde no gana desde 2008.

Cilic y Federer, favoritos ante Querrey y Berdych

Marin Cilic vive un momento dulce con su acceso a las semifinales de Wimbledon, pero el "devastador" recuerdo de la final de la Copa Davis perdida ante Argentina en Zagreb sigue en la mente del número seis del ranking mundial. "Obviamente, fue muy complicado recuperarme. Era una grandísima oportunidad, estaba dos sets arriba, jugando en casa, haciéndolo genial... Fue devastador para mí y también para todo el país", dijo el croata, que reconoció sintir el golpe, aunque también afirmó que el aprendizaje le sirvió para seguir evolucionando: "Te lo tomas como un proceso de aprendizaje. Me quedé con cosas de ese partido que me sirvieron de mucho. No siento que bajase el nivel ni cometiese grandes errores, pero también ahora sé que si volviera a jugar el encuentro quizás sería más inteligente en algunas situaciones concretas". Puede que ese aprendizaje le sirva en su encuentro de semifinales ante el estadounidense Sam Querrey (a las 14:00) por un lugar en la final de Wimbledon, donde lo esperaría el suizo Roger Federer o el checo Tomas Berdych, que se enfrentan después. "Siento que puedo hacer algo grande", advirtió Cilic.