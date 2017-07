Muguruza olvida en Londres el tropezón de París

Garbiñe Muguruza, finalista en 2015, se estrenó en Wimbledon con una victoria ante la rusa Ekaterina Alexandrova, 75 del mundo, por 6-2 y 6-4 en 61 minutos. La hispanovenezolana cuajó una buena actuación rompiendo cuatro veces el servicio de su rival y firmando 21 golpes ganadores.

Ahora se enfrentará en segunda ronda con la belga Yanina Wickmayer, que superó la ucraniana Kateryna Bondarenko por 6-2 y 7-5.

Muguruza parte este año como decimocuarta favorita y figura en el cuadro por el lado de la alemana Angelique Kerber, finalista el pasado año y número uno del mundo, con la que podría enfrentarse en los octavos de final.

"Estoy feliz con mi actuación", afirmó, aunque reconoció que no sacó su mejor tenis. "Me hubiese gustado tener mejores sensaciones sobre la superficie en general, ser más agresiva en el resto", afirmó Muguruza, que está acompañada en Londres por Conchita Martínez, ya que Sam Sumyk, su entrenador, no acudió a Wimbledon por problemas familiares. La victoria le sirve a Muguruza sobre todo para quitarse el peso de Roland Garros, eliminada muy pronto pese a que defendía el título: "Lo de París era una situación difícil de afrontar, pero estoy orgullosa de cómo jugué, no lo hice mal", sostuvo.