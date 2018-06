Muguruza arrasa a Sharapova

Garbiñe Muguruza aplastó a la rusa Maria Sharapova por 6-2 y 6-1 y avanzó a la semifinal de Roland Garros, en la que se medirá con la rumana Simona Halep en un partido que vale el número uno del ránking mundial.

Muguruza, campeona del Grand Slam francés en 2016, necesitó apenas una hora y 10 minutos para deshacerse de Sharapova y se enfrentará a Halep (12:00), que derrotó a la alemana Angelique Kerber por 6-7 (2-7), 6-3 y 6-2.

Número tres del ranking, la hispanovenezolana fue expeditiva y apenas dio espacio a Sharapova, a la que le rompió dos veces el servicio en el primer set y otras cuatro más en el segundo, la última de ellas para firmar su primera victoria ante la tenista rusa.

No fue, en ese sentido, como en 2014, cuando se cruzaron sobre el albero de París también en cuartos de final y la tenista rusa ganó el partido tras un gran primer set de la española. Esta Muguruza, campeona de dos Grand Slam, es muy distinta a la de aquella ocasión.

"No estaba pensando en el resultado, sino en no bajar en ningún momento el nivel, en no dar ni un punto gratis, así que estoy contenta de mi actuación", señaló la tenista nacida en Caracas. "Son diferentes circunstancias, el estilo de juego, la experiencia que tenía en esa instancia", analizó Muguruza sobre el primer cruce entre ambas en París, hace cuatro años. En aquella ocasión, la rusa acabó como vencedora absoluta del torneo parisino, tras derrotar precisamente a Simona Halep, hoy rival de la española.

"He aprendido, he estudiado más su juego, la he visto jugar más", señaló. "Es un cambio de más años, de más experiencia, de mejorar mi tenis", expresó.

Si Muguruza había anticipado que la clave del partido sería quién iba a tomar la iniciativa, en la cancha Philippe Chatrier fue ella la única que dictó los tiempos al romper de entrada el servicio de la ex número uno.

Una nueva ruptura le permitió ampliar la ventaja a la española, que no levantó el pie del acelerador hasta consumar una victoria que la pone un poco más cerca de su tercer título de Grand Slam. En el camino asoma Halep, la número uno del mundo, que venció a Kerber con parciales de 6-7 (2-7), 6-3 y 6-2 en dos horas y 14 minutos de juego.

Si Muguruza gana, sin embargo, no sólo llegará a la final, sino que también recuperará la cima del escalafón de la WTA.

"Tengo un partido con la que mejor está jugando y me hace ilusión jugar ese encuentro, son partidos bonitos", dijo la caraqueña. "No me siento favorita, está teniendo mejores resultados que yo", expresó la tenista, que tampoco piensa demasiado en el número uno: "Bueno, escuché justo ahora que la que gane será número uno. Pero no le presto mucha atención. Cada semana sale una lista nueva".

Ante Kerber, la rumana perdió un ajustado primer set en el tie break, pero luego impuso un ritmo que su rival no pudo seguir para vencer en los dos siguientes sets. Halep marcó el tono con una rotura de entrada en el segundo set que sacó del partido a su rival, que en ese parcial cometió 20 errores no forzados.

Con mucha confianza, la número uno no bajó la intensidad y dio otro paso en la conquista de su primer título grande.

La otra semifinal femenina, que se jugará también mañana, la disputarán las estadounidenses Madison Keys y Sloane Stephens.