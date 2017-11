Mucha entrega, poco juego

Isla Cristina y Coria empataron sin goles en un encuentro con pocas oportunidades, y que mantiene a ambos equipos en la zona alta, con un punto de ventaja para los sevillanos. El Isla estuvo bien en defensa pero atascado en ataque, y al menos se mantiene invicto en casa.

La primera parte fue de dominio visitante, con aproximaciones al portal de Mateo, que contó con una defensa que se fue imponiendo con seguridad a los atacantes rivales. A los costeros les costaba salir de su parcela ante la presión del Coria, que crearon un relativo peligro pero sin que el meta local tuviera que intervenir con excesivo peligro. Los pupilos de Puma intentaban marcar, pero la defensa isleña se mostraba firme. Los sevillanos pudieron adelantarse en el tiempo de descuento merced a un penalti de Fernan a David Alfonso, pero Mateo se encargó de detener a ras de suelo el duro lanzamiento de Dani Casado.

En la reanudación cambió la decoración y ahora era el Isla Cristina el que tenía el dominio del partido, y en pocos minutos el esférico rondó con peligro la meta de Ezequiel. No obstante, el Coria despertó y el encuentro se convirtió en un duelo entre dos equipos en busca de la victoria, lo que propició que aumentara la emoción, pues en cualquier momento se podía romper el resultado inicial ante las ocasiones, no muchas, que se iban presentando. En el último minuto el cuadro visitante tuvo el tanto de la victoria, pero su delantero no llegó a conectar bien con el balón.