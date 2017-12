El Mijas corta la trayectoria del Pedro Alonso Niño

El podio provisional de la liga en el grupo B de la Segunda Nacional tendrá que esperar de momento para el Club Balonmano Pedro Alonso Niño de Moguer, que cayó 30-26 en su visita al Mijas, con quien pugnaba por la tercera plaza.

El duelo fue igualadísimo en la primera mitad, con empate a 9 a diez minutos del descanso.

Finalmente el equipo que dirige Ventura Vivas logró momentáneamente ponerse por delante y abrir una diferencia de dos goles (10-12, m. 25), aunque se marchó al vestuario con una ventaja de un tanto, con 13-14 en el electrónico.

En la segunda mitad el duelo siguió la misma tónica, con un 17-16 en el minuto 35. Esto fue así hasta que los malagueños se marcaron un parcial de 4-0, que daba la primera renta importante del partido a su favor. Los locales ganaban 21-16 tras subir enteros en defensa y en ataque, y al PAN Moguer le tocaba reaccionar.

No obstante, los jugadores amarillos siguieron nadando a contracorriente ante un rival más entonado. A menos quince minutos para el final los de casa mandaban 24-18, diferencia que se mantuvo con el 27-21. El club moguereño buscaba a contrarreloj recortar la distancia en el marcador, pero no era capaz, ya que Mijas seguía con su ritmo implacable. Se acercó 27-23, pero no hubo opción de hacer nada más.