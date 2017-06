La Mesa de Contratación se reunirá el próximo lunes

El siguiente paso para la venta del 90% del accionario municipal del Recre ya tiene fecha y hora. Huelva Información ha podido conocer que será el próximo lunes a partir de las 12:00 cuando se reunirá la Mesa de Contratación para abrir el primero de los sobres presentados por la oferta Moody Investments SA, en el que aparece un dosier en el que deben cumplirse todos los requisitos presentes en el pliego de condiciones confeccionado por el Ayuntamiento.El alcalde Gabriel Cruz ha comparecido hoy ante los medios en una rueda de prensa que ha tenido lugar en el Consistorio. El mandatario socialista avanzó esta mañana que la Mesa de Contratación iba a ser "seguramente será el lunes" y justificó el retraso indicando que desde mañana hasta el próximo domingo estará fuera de Huelva, concretamente en el Congreso Federal del PSOE, y que su deseo era estar presente, aunque no forma parte de ella.Cruz también fue cuestionado por la procedencia panameña del grupo ofertante. “He escuchado lo que se comenta por ahí sobre los papeles de Panamá y cosas así y la verdad es que no sé nada. Panameño es Rubén Blades y es fantástico. Y a quién no le gusta Pedro Navajas”, bromeó el alcalde.