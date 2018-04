Mero trámite para un San Roque que no se juega nada

Que se acabe ya. Este debe ser el pensamiento en el entorno del San Roque de Lepe con respecto a la temporada 2017/18 en el grupo X de Tercera División, de la que aún quedan cinco jornadas para que concluya la liga regular. Las dos últimas derrotas sufridas por el equipo lepero le han dejado sin opciones de aspirar al play-off de ascenso, lo que le aboca a un tramo final de competición sin nada que jugarse y deseando que pase cuanto antes.

En cualquier caso, las causas para que el conjunto aurinegro no haya podido ni siquiera pelear hasta el final por el acceso al play-off no hay que buscarlas en los partidos perdidos en las dos últimas jornadas ante San Fermín de Puente Genil y Atlético Sanluqueño, sino que hay que mirar más atrás y reconocer que la planificación y el desarrollo de la temporada no han sido ni mucho menos los esperados. Sin entrar en más detalles -de momento-, un equipo que ha cambiado de entrenador en dos ocasiones difícilmente acaba alcanzado sus objetivos.

Pero mientras llega ese final, hay que cumplir con el calendario y éste marca que en la 34ª jornada debe enfrentarse al CD Cabecense sevillano en un partido que se disputará esta tarde en el Ciudad de Lepe a partir de las 18:30.

Sin ser un partido de urgencias para el equipo de Las Cabezas de San Juan, sí tienen para ellos más importancia los puntos en juego en la cita de esta tarde para asegurar su permanencia en Tercera División para la próxima campaña. Los 41 puntos que tiene en la actualidad, tres menos que el San Roque, le sitúan con 6 por encima del descenso con 15 por jugarse, por lo que necesitarán al menos 2 ó 3 más para evitar sobresaltos de última hora en una temporada en la que la salvación se vende cara.

El hecho de no jugarse nada y las bajas con las que llega el San Roque a este partido provocarán que el técnico local Antonio Rueda introduzca cambios en su once habitual, en el que podrían tener su oportunidad jugadores que han tenido menos minutos a lo largo de la temporada. Así, no sería extraño ver hoy a Linares en la portería, Darius en la delantera, Teté en una banda o incluso algún jugador del filial o del juvenil, sobre todo en defensa, que es donde más se acumulan las bajas.

ALINEACIONES PROBABLES

San Roque: Puncho o Linares; Jojo, Lorenzo, Álex Roser, Lopes; Tore; Manu Ramírez, Camacho, Sergio Rodríguez, Teté; Louis Robles o Darius.

Cabecense: Iván Casas; Francis, Franco, Javi Salas, Bucarat, Schuster, Ismael, Lolo, Chapi, Burrita y Lua.

Árbitro: Domínguez Cervantes.

Estadio: Ciudad de Lepe (18:30).