Merecido reconocimiento

Los Campos Federativos de La Orden vivieron uno de los momentos más emotivos de su historia con la despedida de su capitana Jenny Benítez. Tras 11 años defendiendo la camiseta del club onubense, Benítez dijo adiós al terreno de juego de la capital en el que fue su último partido de Liga Iberdrola disputado en Huelva.

Jenny Benítez cerró su etapa como jugadora profesional de fútbol femenino y abrió otra en la que estará totalmente centrada en su faceta de entrenadora de la cantera del que ha sido su club durante estos últimos 11 años. En esta etapa Benítez ha logrado convertirse en todo un referente del fútbol femenino no sólo a nivel provincial, sino también a nivel nacional. Por eso, el Fundación Cajasol Sporting le brindó el homenaje que se merecía.

Al término del encuentro ante el Santa Teresa, que el conjunto local ganó por 3-1, las compañeras, cuerpo técnico y miembros del club lucieron una camiseta conmemorativa en la que se podía leer Gracias por todo Capi en reconocimiento a su labor durante estos 11 años, y las jugadoras de la cantera portaron una pancarta con los años de Jenny en el club y una frase muy especial para ella Mirar al cielo y crecer.

Además, el club le hizo entrega de varios recuerdos, como un collage con imágenes de sus mejores momentos vividos durante estas 11 temporadas, un reloj con el nombre del club grabado y un vídeo-homenaje de media hora de duración con mensajes de sus compañeras actuales, ex compañeras, periodistas y personas que han ido conociendo a Jenny a lo largo de su trayectoria deportiva y que guardan un gran recuerdo.

El homenaje también tuvo una parte de reconocimiento institucional, ya que Jenny Benítez se ha convertido en un referente del fútbol femenino onubense. Por eso, el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, fue el encargado de hacerle entrega de una camiseta del Fundación Cajasol Sporting con su nombre grabado y el diputado provincial de Hacienda y Administración y de Deportes, Francisco Javier Martínez Ayllón, le hizo entrega de una camiseta de la selección andaluza de fútbol femenino en recuerdo de la etapa de Benítez con el combinado autonómico.

El homenaje culminó, como no podía ser de otra manera, con la capitana manteada por sus compañeras con una gran ovación de fondo del público congregado en el campos de La Orden, ya que fueron muchas las personas que participaron en la despedida de Benítez de los campos de juego para agradecerle todo lo que ha dado al club durante estos 11 años.

Al término del homenaje, Jenny Benítez aseguró que "algo me olía, pero no me imaginaba que iba a llegar a tanto" y agradeció "todo el cariño recibido, tanto hoy como en los buenos y malos momentos de mi carrera". Benítez también aprovechó para hacer un balance muy positivo de su trayectoria deportiva, en la que "creo que en estos años he dado todo como futbolista y como persona y ya ha llegado el momento de colgar las botas", y recordó que "el trabajo, la constancia, el sacrificio y la lucha es lo que siempre me ha definido".

Sobre su futuro, recordó que "voy a permanecer en el club e intentaré dar lo mejor de mí como he hecho hasta ahora como jugadora" para trasladar a las jóvenes de la cantera "los valores de esfuerzo y trabajo que siempre me han motivado a mí". Jenny Benítez se despidió afirmando que "seguiré dando guerra, sólo que a partir de ahora lo haré desde la banda".