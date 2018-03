Medina busca billete para la Copa del Mundo

El onubense Miguel Ángel Medina confía en estar en la Copa del Mundo que se disputará en Shangai (China) "si todo fluye bien" el próximo fin de semana en Madrid, en donde se disputará un torneo con los doce arqueros españoles finalistas que optarán a una de las tres plazas del equipo nacional.

El arquero del Club Asirio, que lleva toda la temporada entre los mejores de la modalidad de arco compuesto, reconoce que está "un poco complicado" lograr su objetivo de estar en China entre el 23 y el 29 de abril porque los finalistas "son todos muy buenos", y porque hay que hacer las mínimas de 697 puntos en tres rondas consecutivas para estar entre los tres primeros. No obstante, confia en ofrecer su mejor nivel y conseguirlo. "Espero que la climatología me permita llegar hacer mis mejores marcas", apuntó Medina.

Es lo que no ocurrió en el clasificatorio para el equipo nacional de arco compuesto del pasado fin de semana en Madrid, donde le fue "bien dentro de lo que cabe", ya que sólo se pudo tirar una ronda por motivos climatológicos.

"Los parapetos no llegaba a frenar las flechas, dañándome varias, y no pude hacer mejor puntuación, pero conseguí posicionarme entre los doce primeros, que es lo importante", destacó el arquero de Lepe, que si no se clasifica para Shangai luchará por disputar el Campeonato de Europa.