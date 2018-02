Zidane: "No es una final, no me importa mi futuro"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que la eliminatoria ante el PSG de octavos de final de la Liga de Campeones "no es una final" para él tras caer en Copa del Rey y sin opciones en Liga, y fue contundente al asegurar que su futuro no le importa en este momento.

"No es una final para mí, es un partido de Champions en el que tenemos que jugar bien al fútbol. La consecuencia de eso con el equipo que tenemos es tener muchas posibilidades de ganar, el resto no pienso en lo que puede pasar en un futuro", aseguró centrándose únicamente en el presente.

Después de ganar ocho títulos en dos años en el banquillo madridista, Zidane prefiere abstraerse de la crítica que recibe por el mal momento del Real Madrid y no dar importancia a lo que pueda pasar si es eliminado de la Liga de Campeones.

"Ahora mismo no pienso en mi futuro, solo en el partido de mañana. Es en lo que me concentro. El resto de cosas no las puedo controlar, me centro en el campo y en hacerlo bien. Todos los partidos y entrenamientos son lo importante para mí. Mi futuro no me importa", manifestó.

Sin esa presión de jugarse el puesto, Zidane ha transmitido a sus jugadores el mismo mensaje para rebajar que puedan tener que jugarse toda la temporada en dos partidos ante un gran rival.

"Nosotros no tenemos ninguna presión, es al revés, estamos contentos de poder jugar estos partidos, son los que vivimos y queremos jugar. La gente quiere ver un gran partido de fútbol", sentenció.

Mientras Marcelo, el lateral brasileño, avisó del peligro del PSG, que aseguró "no es solo Neymar", un compatriota que asegura "encajaría" en el club madridista.

"He cruzado varios mensajes con Neymar pero no hemos hablado de fútbol. El PSG no es solo Neymar, todo el equipo es muy bueno. Sería un error pensar solo en él en este partido porque todos están a un gran nivel. Sabemos lo que tenemos que hacer sin pensar solo en Neymar", manifestó.

Marcelo reconoció que Neymar responde a un patrón de futbolista que gusta al madridismo. "Creo que encajaría, a la afición del Real Madrid le gustan los buenos jugadores. Neymar es una estrella mundial que a cualquier afición del mundo le gustaría tener en su equipo".