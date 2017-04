Marc Gasol: "Enfrentarme a Pau es un gran reto y una mayor motivación"

El español Marc Gasol ha sido el jugador clave que ha permitido a los Grizzlies de Memphis disputar de nuevo los playoffs, pero en esta ocasión será algo muy especial porque el duelo de la primera ronda lo hará por primera vez ante su hermano Pau, que ahora está con los Spurs de San Antonio. "Enfrentarnos a los Spurs siempre es un gran reto y hacerlo ahora contra Pau será una motivación mayor", declaró el mediano de los hermanos Gasol en teleconferencia.

Gasol, que está en su novena temporada -todas con los Grizzlies-, llega por sexta vez a los playoffs, pero la primera en la que se va a enfrentar a su hermano, algo que siempre es un "plus" para él.

"Disfruto mucho cada momento que coincido en la pista con él porque sé el tipo de profesional que es y lo mucho que te exige. Pero al final cuando estamos en el campo es el rival al que tengo que superar", agregó. "Te das cuenta de lo que significa el tener enfrente a tu hermano, que te motiva y eso será lo que suceda en la serie que vamos a comenzar", destacó Marc, quien alabó la clase de su hermano Pau al que consideró como un jugador "determinante" que se encuentra con uno de los mejores equipos de la NBA.

Y reconoció que se siente muy feliz porque su hermano llegó a un equipo donde vuelve a disfrutar del baloncesto. "Creo que tomó una buena decisión, al que más quería y le gustaba, y los hechos le han demostrado que acertó por completo. Además llegó a una franquicia en la que vuelve a tener todas las aspiraciones de luchar por un anillo, y eso es otro de los factores que motiva a cualquier profesional".

Marc dijo estar completamente recuperado de las molestias que sufrió en el pie izquierdo. "Me encuentro bien físicamente, creo que me he recuperado bien y además cuando llegan los playoffs no importa las molestias que puedas sentir, tienes que salir al campo a darlo todo", destacó.

Al igual que había manifestado Pau, esperan verse cuando llegue a San Antonio y comer juntos, dado que su relación al margen de la competición sigue siendo la misma de hermanos que siempre están en "comunicación". "La relación familiar está por encima de la competición y además somos conscientes que al final de la jornada el triunfo o la derrota dependerá de todo el equipo no de un solo jugador", resaltó.

La estrella de los Grizzlies reiteró que no es secreto que lograr un triunfo de visitantes cuando no se tiene la ventaja de campo es la clave para poder superar una eliminatoria de playoffs. "Ese será nuestro objetivo en los dos primeros partidos que vamos a disputar en San Antonio, a partir de mañana, cuando estaremos listos para iniciar las acciones", expresó Marc.