Manuel Juan Limón no entrenará al Cartaya la próxima temporada

Manuel Juan Limón ya es historia en la Agrupación Deportiva Cartaya. El técnico onubense, que ha permanecido en el club rojinegro dos temporadas, se despidió ayer del club tras comunicarle el presidente, Manolo Benítez, y el director deportivo, Tony Santos, que no contaban con sus servicios de cara a la próxima campaña.

Como siempre le ha distinguido, el técnico se tomó con normalidad la determinación del club, aunque su deseo era encabezar desde el banquillo el nuevo proyecto. Después de analizar la temporada, que no ha sido mala pero que pudo ser mejor, la entidad cartayera ha decidido dar un giro a la nueva hoja de ruta. Y en esa propuesta no entraba Limón, que deja buenos amigos en Cartaya y sale del club como un auténtico señor, condición que siempre ha sido su premisa, ya que no se sabe qué pasará en el futuro y menos en el fútbol.

La temporada recién finalizada no concluyó como se esperaba, al menos en sensaciones. Cierto que el equipo acusó sobremanera la falta de un delantero rematador, algo que le ha lastrado en bastantes partidos de liga. Pero en otros, a pesar de la calidad de la plantilla, nunca se tuvo la sensación de llevar a cabo el paso al frente que se intuía. Ha cumplido el objetivo de la permanencia, lo mínimo que se despachaba. Pero han faltado otras cuestiones que por diferentes razones no se han visto colmadas.

Con la salida de Manuel Juan Limón es posible que algunos de los jugadores que vinieron por recomendación suya también salgan de la entidad, aunque todo va a depender del pensamiento del nuevo técnico. Lo que es seguro es que la plantilla sufrirá modificaciones importantes y probablemente en todas las líneas.

De momento no se ha revelado por dónde van los tiros con respecto al sustituto de Limón. Pero el club tiene claro que tiene que ser un entrenador apostante de la cantera y del fútbol de ataque. Este año con dos equipos en categoría andaluza, juvenil y cadete, el club quiere aprovechar ese impulso para reforzar más si cabe la apuesta por la base que tantas alegrías le está dando a la entidad en los últimos tiempos.