El Madrid, con la mente en otra parte

Con la mente en la Champions y el cuerpo en la Liga, el Real Madrid buscará hoy un plácido regreso al campeonato nacional con un triunfo en casa del colista Málaga.

Es casi una obligación para los jugadores de Zinedine Zidane, después de las agitadas horas que siguieron a su controvertida clasificación para las semifinales de la Liga de Campeones, en las que se verán las caras con el Bayern de Múnich.

El Atlético recibe al Levante y el Getafe quiere sellar la salvación ante el Espanyol

Tres días después del intenso choque de cuartos ante la Juventus, el polémico penalti en el tiempo añadido, cuando todo apuntaba a la prórroga, sigue dando que hablar.

"Se puede opinar si hay o no penalti, pero es una vergüenza que se hable de robo; me indigna y me decepciona", afirmó Zidane, contrariado por la acusación hacia su equipo.

El entrenador blanco no entiende que se cuestionen los méritos de un Madrid que, con el mismo juego que no convence en la Liga, supera rondas en la Champions.

A siete fechas para la conclusión del campeonato, su irregular temporada mantiene a los vigentes campeones en el cuarto lugar, el último que da acceso a la próxima Liga de Campeones, con un punto menos que el Valencia y cuatro menos que el Atlético de Madrid, que hoy recibe al Levante.

"El Málaga va a querer hacer el máximo ante el Madrid y nosotros tenemos que estar preparados para intentar sumar porque estamos en una buena dinámica", añadió el galo, que no desveló sus planes para el choque.

Algunos, no obstante, sostienen que Zidane podría dar de nuevo descanso a Cristiano Ronaldo, autor de 15 goles en los últimos siete partidos y el futbolista que anotó el polémico penalti ante la Juventus.

Con sólo cuatro victorias en lo que va de campeonato, tres de ellas en La Rosaleda, el Málaga apenas tiene ya esperanzas de salvación, pero sí intentará buscar un buen resultado para mantener su moral.

Por su parte el Atlético, tras lograr el pase a las semifinales de la Liga Europa, tiene una cita con el Levante, virtualmente salvado, en el Wanda Metropolitano.

La jornada dominical se abrirá con el duelo regional entre Eibar y Alavés. Los anfitriones necesitan reencontrarse con la victoria, pues sólo han rescatado dos empates en las últimas cinco jornadas, lo que los ha alejado del sueño europeo, mientras que el equipo de Abelardo llega a la cita en una cómoda situación.

Por su parte, el Getafe, con 39 puntos, buscará un triunfo que certifique su continuidad en Primera y lo mantenga con opciones, aunque escasas, de entrar en Europa, mientras que el Espanyol, que tampoco está salvado, espera sumar una victoria que lo acerque a ese objetivo y que maquille sus malos números como visitante esta campaña.