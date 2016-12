"Lucharemos por las medallas"

Destacó como jugador y vuelve a destacar en los banquillos. Con una dilatada experiencia pese a su juventud, Ricky Pérez llega desde Lepe para llevar las riendas de la selección andaluza infantil masculina en el Campeonato de España que se celebra en la provincia de Huelva la próxima semana.

-Tras muchos años, con usted Huelva vuelve a tener a un primer entrenador de una selección andaluza de baloncesto. ¿Qué le supone ese hecho y este campeonato?

-Estoy muy orgulloso e ilusionado. Llevo ya muchos años entrenando pero sigo en esto con la ilusión de un crío, como si fuera el primer día y, al mismo tiempo, siento responsabilidad por el reto que se avecina, pero confío en el trabajo de todo el equipo para que las cosas salgan bien.

-La teoría dice que Andalucía tiene que estar peleando por las medallas. ¿Ve alcanzable ese objetivo?

-Lucharemos por ello. Desde el cuerpo técnico sabemos que no va a ser nada fácil pero estamos muy contentos por cómo ha sido la evolución del equipo desde el primer día y esperamos que los resultados lleguen. Hemos tenido que hilar muy fino con respecto a los sistemas que queremos jugar, a la filosofía de ataque y de defensa que queríamos imprimir y estos días seguimos puliendo detalles, pero estoy muy satisfecho por el trabajo realizado y vamos a ir a por todas. Selecciones como Cataluña o País Vasco parten quizás con el cartel de favoritas, pero nosotros nos centraremos en ir partido a partido y en tratar de llegar lo más lejos posible, sin ningún miedo.

-Los jugadores que participan en este campeonato están aún en edad de formación. ¿Cómo se le explica a la gente que, una vez que se produce el salto inicial, la competitividad es máxima? ¿Se pierde o, de alguna manera, se desvirtúa ese valor formativo?

-Ese es un debate muy interesante y sobre el que los que estamos en el mundo del baloncesto de base reflexionamos a menudo. Los jugadores están en edad de formación y que tienen que jugar, divertirse, pero una pieza vital de esa formación es también la competitividad, que aprendan a competir lo mejor posible. Es la cultura del esfuerzo. Todos queremos ganar, claro, pero, y eso lo tengo muy claro, a mí no me vale ganar a toda costa ni de cualquier manera. Es mi filosofía de vida, mi filosofía de baloncesto, y eso es lo que trato de implantar siempre en los equipos a los que entreno. Quiero quedar siempre campeón, pero haciendo de mi equipo un equipo de verdad, sabiendo que todos los jugadores deben sumar, que todos tienen que jugar, que todos deben sentirse importantes… Para mí, esa filosofía es intocable.

-De nuevo Huelva se convierte en el epicentro del baloncesto español de cantera. ¿Cómo afronta eso de jugar en casa?

-Con una alegría inmensa. Es un hecho tremendamente positivo que la provincia acoja estos campeonatos. Si han elegido a Huelva por segundo año consecutivo es porque las cosas se hicieron muy bien el pasado año, y eso es un orgullo para todos al mismo tiempo que una responsabilidad muy grande. Es un reconocimiento al trabajo de todos: de la Delegación Onubense de Baloncesto, de los ayuntamientos, de la Diputación, del resto de instituciones… pero también de los clubes, de los padres de los jugadores, de los entrenadores… Somos gente del baloncesto de Huelva que trabaja por Huelva, y por eso trataremos de dejar de nuevo el listón muy alto en todos los aspectos.

-Parece que el baloncesto onubense goza de muy buena salud en todos los sentidos…

-Sin duda. El nivel en los clubes, en todos los aspectos, ha crecido muchísimo y con la ilusión como motor de ese crecimiento. Eso se refleja, por ejemplo, en cómo ha crecido también el nivel de los entrenadores, que cada vez están más y mejor formados y que desde muy jóvenes vienen empujando con una ganas tremendas. Eso repercute en los jugadores, en los equipos… y es como una cadena, todos salimos ganando.

-Imagino que su padre, Ricardo Pérez de Rueda, le habrá dado más de un consejo de cara a este campeonato…

-Por supuesto, me da consejos cada día y en cada evento de este tipo que tengo la suerte de afrontar. Lo que más me dice es que disfrute, que sonría, que viva el día a día. Estamos haciendo lo que más nos gusta y, además, en nuestra tierra. Más no puedo pedir… Así que me entregaré al máximo y trataré de aprender y de disfrutar todo lo que pueda con esta nueva experiencia.