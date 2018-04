El Liverpool se enfrenta a una posible multa

La UEFA abrió un proceso disciplinario contra el Liverpool un día después de que hinchas del equipo red lanzaran botellas y bombas de humo al autobús del Manchester City antes del encuentro de los cuartos de final de la Liga de Campeones. El Liverpool se puede enfrentar a una sanción por parte del máximo organismo europeo.

El entrenador del City, Josep Guardiola, criticó a la Policía de de Liverpool por los incidentes. "Vinimos aquí a jugar al fútbol y no entendemos esta situación", señaló después de la derrota de su equipo por 3-0 en Anfield.

"El día antes del partido alguien me dijo que podía pasar algo así. Normalmente la Policía intenta evitar estas situaciones cuando se sabe que puede pasar", explicó el técnico español. "Después de lo que pasó en Dortmund, no me esperaba algo así", recordó sobre el atentado que sufrió el autobús del Borussia hace un año antes de un partido de Champions ante el Mónaco. Un alemán de origen ruso colocó tres artefactos explosivos de fabricación casera en el camino del autobús al estadio y hubo dos heridos.

El Liverpool y su entrenador, Jürgen Klopp, pidieron perdón por los incidentes. "Pedimos disculpas a Guardiola, a sus jugadores, al personal y a los directivos que se han visto afectados", señaló el club en un comunicado.

"Esto no es el Liverpool", agregó Guardiola. "Son dos o tres personas, pero espero que no vuelva a ocurrir". Manel Estiarte, miembro del cuerpo técnico de Guardiola, colgó un vídeo en Instagram de la llegada del City a Anfield en el que se aprecia perfectamente el lanzamiento de objetos.