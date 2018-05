Lino López, seleccionador sub-16, claro: "Huelva es baloncesto"

En el Nacional cadete femenino no podía faltar Lino López, seleccionador nacional femenino U16 y que, en años anteriores, ya fue ayudante de las selecciones U17 y U18.

El también entrenador del Perfumerías Avenida ha estado siguiendo las evoluciones de las jugadoras que muy pronto se pondrán a sus órdenes, y se muestra muy esperanzado ante el futuro del basket femenino nacional: "Debemos estar muy contentos y esperanzados por lo que viene. Hay muchas jugadoras donde elegir y la mejor prueba de ello es que se ha visto desde el principio, en esta competición, un gran nivel".

Tras un Nacional júnior femenino celebrado en la provincia onubense que fue espectacular, todo lo que ha englobado la competición cadete también es digno de alabar por el seleccionador español: "Es que Huelva es baloncesto, sin duda. Yo ya he venido aquí como jugador y he visto el ambiente que se respira, me he enfrentado luego contra el Conquero… y ese ambiente de baloncesto se ha notado, por supuesto, también en este campeonato. La organización es muy buena, el ambiente que había en cada rincón, con todos los equipos, con los padres, en las gradas, etc., es sensacional; es realmente excelente, y hay que felicitar a todos los estamentos que hacen posible que todo esto sea así".