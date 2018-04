Lidia Valentín pide sanciones más duras por el dopaje

Lidia Valentín, campeona olímpica, de Europa y del mundo de halterofilia, se encuentra en uno de sus "mejores momentos" con 33 años y pidió "endurecer las sanciones por dopaje" en el deporte en general y en el suyo en particular, pues "lo más importante es el honor". La leonesa, estudiante de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), se refirió a ello en una charla a estudiantes de la Facultad de Deporte y del grado en Periodismo.

Valentín, que ganó la plata en los Juegos de Pekín 2008 y el bronce en los de Río 2016 y que además se proclamó campeona del mundo el pasado año en Estados Unidos y de Europa hasta en cuatro ocasiones (2014, 2015, 2017 y 2018), es hoy un icono del deporte español en una disciplina que no le había dado mucho éxito al país. La de Ponferrada está además a la espera de que le entreguen la medalla de oro de Londres 2012 después de que se haya eliminado por dopaje a las tres primeras clasificadas, un asunto al que se referió: "Hay que endurecer más las sanciones por dopaje. Nadie me va a devolver ahora esos momentos en el podio o volver a España siendo campeona o subcampeona olímpica, pero al menos las medallas van a estar donde realmente tienen que estar", explicó. "Puedo estar tranquila porque nadie va a venir a quitarme a mí las medallas por ese motivo y pienso que lo más importante es el honor y no engañar al espectador", recalcó.

La haltera incidió en que pasa por "unos de los mejores momentos" de su carrera: "Hace 15 días gané tres medallas de oro en el Campeonato de Europa y este fin de semana he ganado en la Copa de España. Ahora pienso ya en los Juegos del Mediterráneo de junio en Tarragona", indicó.